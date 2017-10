Denuncian que la Comunidad oculta los sueldos del SMS

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha denunciado que la Consejería de Salud y la Gerencia del Servicio Murciano de Salud (SMS) no han publicado en el Boletín Oficial de la Región (BORM) las retribuciones de los trabajadores del Servicio Murciano de Salud, como es obligatorio debido a la Ley de Transparencia.

Según SATSE, a principios de cada ejercicio deben ser publicadas las retribuciones de todos los empleados públicos de la Comunidad Autónoma. La normativa se cumple en todos los estamentos públicos, menos en el Servicio Murciano de Salud, según critica el sindicato de enfermeros. Cuando los representantes sindicales preguntan por la fecha de publicación siempre los responsables públicos de Salud contestan lo mismo: «estamos en ello, se va a proceder a su publicación, etc», según dicen.

El hecho que SATSE denuncia es que «nos encontramos a finales de año y aún no se han publicado en el BORM».

Para el Sindicato de Enfermería, «esto contradice la proclamada transparencia de la Administración regional. Se habla para la galería, pero no se ejecuta en aspectos fundamentales como éste. La pregunta es obligada: ¿qué se quiere ocultar al no publicar las retribuciones?», se preguntan desde SATSE.

La organización sindical considera que el motivo de que no se hagan públicos los sueldos son «las mochilas» que llevan algunos responsables de gestión «y que se han denunciado múltiples veces». E»l ocultismo ampara que se sigan pagando cantidades no controladas como extras injustificadas que la transparencia impediría», indican en un comunicado de prensa.

«Que no se publiquen las retribuciones conlleva un perjuicio inminente para los profesionales de Enfermería Especialistas a quienes no se paga lo que se debe», afirman desde SATSE , donde se espera que durante este mes de octubre el SMS cumpla con su obligación y se publique la orden de retribuciones del Servicio Murciano de Salud. En caso contrario, el Sindicato se reserva medidas de mayor calado, según el comunicado.