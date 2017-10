Más de 100 médicos de la Arrixaca están sin dar de alta

El Sindicato Médico (CESM) ha denunciado que el Servicio Murciano de Salud (SMS) ha tenido a 120 facultativos eventuales trabajando en el Hospital Virgen de la Arrixaca sin haber firmado ningún contrato y, por lo tanto, «sin las garantías necesarias, como es el alta en la Seguridad Social». El problema ha salido a la luz cuando algunos de los afectados, a los que se les acabó el contrato el pasado día 30 de septiembre y a los que el SMS les dijo que les iba a ampliar seis días más, han llamado a la Seguridad Social y han conocido que no figuraban como trabajadores en activo y que fueron dados de baja sin previo aviso.

CESM asegura que «esta situación es producto de la falta de responsabilidad y mala gestión de la gerencia del Servicio Murciano de Salud, que a pesar de conocer que el 30 de septiembre se debían renovar las contrataciones del personal eventual, no ha sabido prever y gestionar el proceso dentro de los plazos previstos, el cual se ha ralentizado administrativamente y ha dado lugar al escenario actual».

Por ello, destacan que la realidad en la que se han encontrado los médicos afectados es de «preocupación» por no tener un conocimiento claro de los marcos de seguridad jurídica en los que desempeñan su actividad laboral, dado que la Administración no ha tenido una respuesta ágil y no les ha informado debidamente en tiempo y forma de los problemas que se estaban produciendo. Entre los 120 médicos eventuales afectados hay pediatras, neumólogos, neurólogos y radiólogos, entre otros especialistas, según confirmó ayer a LA OPINIÓN María José García, delegada de CESM en el Área I, quien dijo no entender «por qué en Recursos Humanos del SMS no comenzaron a llamar el 20 de septiembre a gente de la bolsa para cubrir estas renovaciones y se les dice que les amplían seis días el contrato, sin darles de alta en la Seguridad Social y sin firmar la ampliación». García consideró que de esta forma «se deja desprotegidos a los profesionales, una situación denunciable ante la Inspección de Trabajo».