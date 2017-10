El Sindicato Médico denuncia que hay médicos eventuales sin contrato

El Sindicato Médico CESM ha denunciado públicamente que el Servicio Murciano de Salud ha tenido especialistas eventuales trabajando sin haber firmado ningún contrato y, por lo tanto, sin las garantías necesarias, como es el alta en la Seguridad Social.

El problema acaba de salir a la luz cuando en torno a medio centenar de médicos eventuales ha conocido que el pasado día 30 de septiembre, cuando acabaron sus contratos, fueron dados de baja sin previo aviso.

El Sindicato Médico asegura que "Esta situación es producto de falta de responsabilidad y mala gestión de la Gerencia del Servicio Murciano de Salud, que a pesar de conocer que el pasado 30 de septiembre se debían renovar las contrataciones del personal eventual, no ha sabido prever y gestionar el proceso dentro de los plazos previstos, el cual se ha ralentizado administrativamente y ha dado lugar al escenario actual".

"La realidad en la que se han encontrado, por tanto, los médicos afectados es de preocupación por no tener un conocimiento claro de los marcos de seguridad jurídica en los que desempeñan su actividad laboral, dado que la Administración no ha tenido una respuesta ágil y no les ha informado debidamente en tiempo y forma de los problemas que se estaban produciendo", sostiene el CESM en un comunicado.

Recuerda el SMS que es el empleador, en este caso el Servicio Murciano de Salud, a quien corresponde la obligación de garantizar a sus trabajadores unas condiciones de contratación ajustadas a la normativa vigente, proteger a sus empleados en el ejercicio de su trabajo e informarles adecuadamente de las incidencias que pudieran producirse.

Esta problemática en las contrataciones de los eventuales se suma, insiste el CESM, a la inestabilidad y precariedad que ya sufre este colectivo, que encadena contratos temporales durante años, sin garantías de futuro y con el perjuicio que supone para la asistencia sanitaria el cambio de profesionales que prestan servicio en cada centro sin poder establecer equipos estables de trabajo.

Por el momento, Sanidad no ha ofrecido respuesta a estas acusaciones del Sindicato Médico.