"Tras 40 años de terrorismo, Cataluña no nos va a doblegar"

«Sufrimos 40 años de terrorismo, esto no nos va a doblegar. Esto no es nada comparado con lo que el Cuerpo Nacional de Policía y el de la Guardia Civil están acostumbrados». Así se expresa uno de los 40 agentes murcianos de la Policía que se encuentran desplegados en Cataluña.

El agente, que prefiere mantenerse en el anonimato, explicó que los murcianos no han tenido ningún problema en los alojamientos en los que se hospedan. Policías nacionales de Alicante desplegados por el dispositivo del referéndum ilegal eran obligados estos días a abandonar el hotel de Pineda de Mar donde estaban alojados tras ser amenazados los responsables del alojamiento por el Ayuntamiento con cerrarles el establecimiento.

Los agentes de Alicante vivieron momentos de tensión porque el hotel estaba rodeado el lunes por la noche por cientos de independentistas y la presencia de patrullas de los Mossos no sólo no les tranquilizó sino que tuvieron que aguantar peinetas e insultos mientras los policías autonómicos se besaban el escudo.

Los policías desplazados desde Murcia no han vivido estas desagradables escenas. Por el momento, su estancia en Cataluña es tranquila. Cuando se marcharon, fueron despedidos como verdaderos héroes en las puertas de sus comisarías: al igual que ocurrió en otras localidades de España, numerosos ciudadanos se concentraron en las puertas de dependencias policiales, con grandes banderas de España en mano, para animar a los policías.

El agente murciano recordó que «el derecho de admisión no permite que se trate con discriminación a alguien por pertenencia a un grupo», y que hacerlo podría ser «un posible delito de odio».

El policía valoró «el respaldo» que sienten desde la Jefatura de la Región, dado que sus superiores les están brindando, desde un principio, «apoyo moral y técnico». También los sindicatos, que les ofrecen «asistencia jurídica 24 horas» por si hubiesen de «presentar denuncias por delitos de coacciones o de odio».

«Nos hablan en castellano»

El agente murciano señaló que, en la zona de Cataluña en la que ellos están, «en general, la situación es de tranquilidad».

«Nosotros no hablamos catalán y nos responden en castellano sin problema alguno», aseguró este policía.

Aunque en los hoteles «no hemos tenido incidentes», si estos se dieran, «en cualquier momento podemos ir a cuarteles militares», en virtud de un acuerdo con el Ministerio de Defensa.

Los 40 agentes murcianos permanecerán en tierras catalanas «hasta que la situación lo requiera», detalló el policía, que lamentó que «se haya utilizado como arma arrojadiza a nivel político» la situación.

«La información debe valer para calmar la situación», consideró al respecto. Insistió en que, al hablar de Cataluña, «hay cierta manipulación informativa».

El agente también aprovechó para mandar un mensaje de tranquilidad a las familias de los desplegados.

Desde la Jefatura Superior confirmaron que todos los policías murcianos desplazados se encuentran bien.

En cuanto a la Guardia Civil, una portavoz de la Comandancia de Murcia explicó ayer que los agentes desplazados desde la Región se alojan en barcos, por lo que no han tenido problema alguno en sus hospedajes.

Policías de la Región de Murcia se concentraban ayer como parte de una movilización a nivel nacional, convocada «en todas las comisarías de España por los sindicatos» para exigir al Estado que defienda a los policías nacionales que estan «sufriendo el acoso de los secesionistas y radicales» en Cataluña, según explica Javier Monje, portavoz del Sindicato Unificado de Policías en la Región de Murcia.

Decenas de agentes de toda España mostraron su apoyo frente a las comisarías durante unos minutos a los que operan en Cataluña. «Nuestros compañeros están en una situación muy difícil, les están echando de hoteles. Nos ponemos a su disposición por si hiciera falta poner cualquier denuncia por el odio a la Policía», aseguró el portavoz. «Nuestra exigencia al Ministerio de Interior es que no abandone a su suerte a los agentes, nos parece que hay una dejadez», añadió.

Por otro lado, los sindicatos de Policía no están contentos con la actuación de los Mossos d´Esquadra: «Queremos denunciar también la pasividad de los mossos, un cuerpo policial que se ha visto que no sirve para defender al pueblo catalán, porque no ha atendido los mandatos, dejan de hacer su trabajo y dificultan a los policías nacionales que obedecen ordenes que no son fáciles», aseguran al respecto.