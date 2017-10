Diego Conesa: "Las elecciones se ganan en la barra del bar y en la cola del supermercado"

"Se han roto cadenas de 25 años», espetó Conesa tras ganar las primarias. Se refería, explica, a que «la militancia tenía ganas de pronunciarse»

El recuento de los votos le alcanzó en el coche, de camino a Murcia, acompañado por su mujer, sus dos hijos y un compañero militante. El nuevo secretario general del PSRM–PSOE, Diego Conesa (Fuente Álamo, 1973), asumió la victoria en las primarias socialistas de la Región con «tranquilidad y como un paso más», pues «se ha visto recompensado el trabajo de tres meses». Sin tiempo para celebraciones –«soy muy austero, me basta con una sonrisa y una felicitación»–, el también alcalde de Alhama –que se afilió a las Juventudes Socialistas tras la derrota electoral de Felipe González en 1996– defiende, en una entrevista telefónica, que «hay que generar un relato para recuperar la confianza de la sociedad».



¿Qué es lo primero que va a hacer como secretario general?

Lo primero ya lo he hecho esta mañana (ayer): cumplir con la palabra dada. He ido a Lorca a escuchar a los vecinos que llevan cinco años reclamando inversiones para despejarse de las pesadillas de la tremenda inundación de septiembre de 2012. Emplazo a todos los cargos y militantes a que estén con la sociedad civil para escucharla y ser visibles; y, sobre todo, para que hagamos nuestras las reclamaciones históricas y justas que se hacen en cualquier punto de la Región.

¿Cuál es su prioridad?

A corto y medio plazo, recuperar la confianza y la ilusión de los simpatizantes y la sociedad civil; tenemos que generar un relato sólido en cuestiones básicas: agua, educación pública, infraestructuras, sanidad y dependencia y juventud. El objetivo inmediato es, en el próximo congreso, cumplir la palabra dada sobre la unidad entre los tres candidatos. Nos lo han pedido todos en las agrupaciones. Me he dirigido a los compañeros Lucas y María para integrar en los equipos a aquellas personas que puedan aportar.

¿Integrará entonces a María González y a Francisco Lucas?

He quedado mañana (hoy) con María y con Lucas para hablar de proyectos de la Región y sobre los compañeros que puedan estar en el equipo.

¿Tiene claro su equipo?

Durante mucho tiempo he dicho que no había asumido ningún cargo con nadie. Tengo personas en mente, a las que aún no les he comentado nada, pero no está definido.

¿Carlos Collado es uno de ellos?

Lo de Carlos Collado fue muy bonito. Me escuchó por la radio y decidió venir a escuchar a ese 'chaval de Alhama' en varios municipios. Fue una conexión. Uno de mis compromisos clave es la recuperación de la memoria histórica de este partido, que tiene algún debe con el compañero Carlos Collado y con otros compañeros de otras agrupaciones. Tenemos que buscar la fórmula para reconocer el trabajo de los compañeros que han dado lo mejor de su vida para este partido.

Usted también es alcalde de Alhama y dirige tres concejalías. ¿Hay tiempo para todo?

Rajoy es el presidente de España con 45 millones de habitantes y también es el presidente de un partido con miles de militantes. Yo soy alcalde un municipio de 21.000 habitantes, con unas competencias muy trilladas tras la experiencia de dos años y con un equipo de Gobierno que puede suplir muchas cuestiones, incluso protocolarias. Me comprometí con esta legislatura con Alhama y como mínimo seré alcalde mientras sólo sea secretario general del PSRM–PSOE. Otra cosa sería si, tras el proceso de primarias, soy también candidato para la presidencia al Gobierno regional.

¿Se presentará, pues, para gobernar la Región?

Es evidente que cuando te planteas un proyecto basado en la realidad y en la verdad, estás pensando en un modelo de partido y en un modelo de Región. Evidentemente, cuando capitaneas el partido, también piensas hacer el proyecto a nivel regional. Pero antes hay que ser respetuoso con los procedimientos.

¿Cómo será su nuevo PSOE? ¿Girará a la izquierda?

El nuevo PSOE tiene que ser el PSOE que ha salido ganador en las resoluciones del 39 congreso: firme en sus convicciones, pegado a la calle, donde el verbo principal es escuchar, que tiene que conectar con la sociedad civil y que tiene que generar un relato claro y que cumpla con la palabra dada. Los militantes nos piden un proyecto nítido de izquierdas, pensando en ofrecer un relato sólido en cuestiones básicas.

¿Ha hablado con Pedro Sánchez?

Sí, me llamó el sábado, aunque no le pude coger el teléfono y me envió unos whatsapp. Hacía unos meses que no hablaba con él. Recibí su felicitación y de otros miembros de la Ejecutiva federal.

¿Será reivindicativo ante Ferraz?

Seré justo con las necesidades, inquietudes y anhelos de la militancia socialista, pero, ante todo, de la sociedad civil murciana. En aquello que sea competencia del Estado, seremos reivindicativos dentro del PSOE y fuera del PSOE.

¿Va a variar la línea política del PSOE parlamentario?

Política se hace en el Congreso, en la Asamblea Regional, en los plenos municipales, en las ejecutivas; pero política también se hace en la barra de un bar, en la puerta de un colegio, en la comida con los amigos y la familia, en la cola del supermercado. Ahí es donde se ganan las elecciones. Además, el gran cambio conceptual de este nuevo tiempo es la rendición de cuentas por parte de los cargos a los militantes para que se pueda hacer esa política.

¿Joaquín López Pagán será el nuevo portavoz parlamentario?

Es lógico que el viceportavoz actual, una vez que tomó la decisión Rafael González de no seguir, sea Joaquín el portavoz regional. Puede sumar mucho a este proyecto.

¿Por qué PSOE no gobierna la Región desde 1995?

Porque así lo ha decidido la sociedad civil murciana; por eso hay que poner los ojos y los oídos para generar con ella un relato sólido y creíble como alternativa al PP, para que puedan recuperar la confianza en el PSOE. No podemos caer en la demagogia ni en falsas promesas.

Toma el mando del PSOE regional a la vez que López Miras lo hace en el PP murciano.

Hemos coincidido en el tiempo con el resultado, pero las formas han sido muy distintas: nuestra fórmula ha sido 100% democrática, con tres candidatos. No hay color.

¿Impulsará una moción de censura?

El PSOE pensará fundamentalmente en 2019, en generar una alternativa creíble a la del PP, que está caduca. Es el compromiso. Y seguiremos haciendo una oposición constructiva y firme. En este año y medio buscaremos acuerdos para taponar aquellas huidas hacia adelante del Gobierno en las que estamos en contra.