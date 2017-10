'El procés' dispara la venta de las banderas españolas

Hoy el conflicto independentista llega a su máximo esplendor en Cataluña y el referéndum impulsado por la Generalitat, y suspendido por el Tribunal Constitucional, ha despertado un sentimiento patriótico sin límites en la Región. Durante las últimas semanas, conforme se acercaba este 1 de octubre, empresas de confección de banderas y tiendas especializadas en su venta han multiplicado su producción hasta tal punto que la tela rojigualda se ha convertido en el principal material para exaltar la patria española. Ayuntamientos murcianos, instituciones públicas, organizaciones y particulares han cubierto estos últimos días con la bandera del Estado las fachadas de los edificios, en mástiles, balcones o ventanas, en defensa de la unidad de España.

Francisco López, gerente de la tienda Banderas Fidel en Cartagena, coge el teléfono rápido y jadeando, no ha parado de trabajar en toda la semana. Metros y metros de bandera española se han vendido en su tienda, hasta 2.000 de tela roja y amarilla. «Hemos multiplicado por 50 la venta normal de banderas, el pedido más grande que hemos tenido ha sido de 800 metros, y esto no suele pasar a no ser que sea el Día de la Fiesta Nacional. He estado hablando con compañeros del sector y están todos igual, con una demanda muy fuerte y sobrepasados por el trabajo», explica López.

En Murcia, la tienda Rodolfo y Cervantes ha llegado a vender 15 banderas confeccionadas con el escudo bordado y pedidos de hasta 60 metros de tela rojigualda. «Las instituciones públicas y los ayuntamientos nos han pedido bastantes banderas estas últimas dos semanas, hemos llegado a triplicar las ventas», explica Pablo Ramírez, empleado de la tienda.

Incluso en Elche la empresa Banderalia, que exporta a la Región parte de su producción nacional de banderas, ha visto como esta ha subido un 15% más de lo habitual. En Murcia, según su gerente Antonio Rodríguez, han vendido a clientes directos, tiendas particulares y ayuntamientos. «Toda la zona de Levante está pidiendo banderas españolas».



De cero a 5.000

Emilio, gerente de la empresa archenera Aidas de publicidad, cuya producción estas dos últimas semanas también se ha destinado a las banderas «claramente gracias al referéndum», se para a pensar cuántas han producido: «5.000 banderas estándar, y en una semana cualquiera o vendemos cien o vendemos cero». La empresa cubrió ayer la producción de 2.000 banderas pedidas por el ayuntamiento de Archena. Todas las empresas y tiendas consultadas han respondido lo mismo ante la pregunta de si también han vendido alguna estelada: «No».



El tamaño sí importa

Trozos de 50, 60 u 800 metros de tela con los colores de la bandera de España. Este es el pedido que ha llevado a las tiendas murcianas y empresas de confección de banderas a producir a destajo para cubrir el sentimiento patriótico de los murcianos. Francisco López, de Banderas Fidel, destaca que lo que más se vende son las banderitas y las banderas de tamaño estándar para colocarlas en un mástil: 150 por 90 centímetros. «Las instituciones, ayuntamientos y centros públicos son los que las compran de más tamaño. Cuantas más grandes mejor». Emilio, de la empresa Aidas, admite que han tenido que pedir más stock de tela ante la venta a clientes directos o tiendas con banderas personalizadas de diferentes tamaños, con lemas como: «Por la unidad de España».