Josef Ajram y Raza Pérez te enseñan a invertir en bolsa desde casa

¿Llevas tiempo queriendo invertir en bolsa? ¿Te apetece aprender pero no sabes a quién acudir o crees que es muy difícil? Laopiniondemurcia.es te ofrece esta semana la posibilidad de conocer a dos de las personas que más conocen de este mundo y que se han especializado en ayudar a través de las redes sociales a quienes quieren dar el paso de sacar provecho de sus ahorros en la bolsa. Es lo que se conoce como 'Social trading' y no hay quien conozca más esta nueva tendencia que Josef Ajram y Raza Pérez. Ambos han escrito el libro 'Social trading para dummies', en el que con un lenguaje claro quieren llegar a los principiantes que no quieren quedarse atrás en esta tendencia. Ajram y Pérez estarán en laopiniondemurcia.es el próximo martes a las seis de la tarde para responder a todas las dudas y curiosidades de los lectores.

En su libro ambos dan las claves para conocer cómo se mueven los 'traders' de todo el mundo en las redes sociales y conocer así sus inversiones en bolsa. Interesante, ¿verdad?

Pues todavía te interesará más saber, si es que todavía no lo sabes, que Josef Ajram es todo un fenómeno de las redes sociales y no sólo por su actividad en bolsa o sus éxitos profesionales como gestor de patrimonios. Y es que Ajram es un reconocido deportista que ha superado algunas de las pruebas más duras que existen. El marathon des Sables, Ultraman, Ironman o la Titan Desert. También es imagen de prestigiosas marcas como Tag Heurer, Hyunday o Scalpers. También es fundador de Where is the limit?, Ajram Bikes y Ajram Capital.

Por su parte, Raza Pérez es chief product officer de ayondo markets. Ha sido director de estrategia de Vueling y fue el fundador y director del broker online ActivoTrade.

¡Envía ya tus preguntas a este enlace y conéctate el próximo martes para verlos en directo!