Miras coge las riendas del PP y avisa de que su proyecto «va más allá de 2019»

El jefe del Ejecutivo regional descarta una remodelación en el Gobierno

Fernando López Miras asumió ayer el control total del Partido Popular de la Región de Murcia y dejó muy clara su intención de ser candidato en las elecciones autonómicas de 2019. El jefe del Ejecutivo regional fue elegido por aclamación como presidente del PP murciano (el tercero en apenas seis meses) por los más de 200 miembros de la Junta Directiva Regional, el máximo órgano entre congresos y el que tiene la potestad de elegir nuevo responsable del partido cuando ha dimitido el anterior, tal y como ha ocurrido con Pedro Antonio Sánchez. El PP pone así fin a una bicefalia que ha durado un semestre y López Miras tiene el terreno despejado para consolidarse como líder regional y quitarse la etiqueta de presidente tutelado.

La proclamación de Miras como presidente del PP tuvo como testigo a la secretaria general del partido y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, quien no estuvo en el último congreso ni en la Junta Directiva en la que se decidió proponer al lorquino, hasta entonces coordinador general, como sustituto de PAS como presidente de la Comunidad. Según informó el PP, López Miras propuso a la Junta Directiva que la votación sobre su candidatura, acordada minutos antes por el Comité Ejecutivo, fuera secreta e individual. En la Junta están representados prácticamente todos los cargos públicos del PP, como diputados, senadores, alcaldes y presidentes de las juntas locales. Sin embargo, la Junta Directiva declinó votar y se pronunció por unanimidad a favor del nuevo liderazgo de López Miras.

El nuevo presidente del PP se mostró agradecido y orgulloso de que el órgano donde están representados «todos los estamentos del partido» le haya otorgado «su apoyo, su afecto y su confianza». Dejó muy claro que, aunque la decisión final corresponde al Comité Electoral Regional, tiene intención de ser candidato en 2019. «Mi proyecto no es para un año y medio. Hay que renovar cosas, pero es un proyecto sólido y claro, que va mucho más allá de 2019. Así lo hemos hablado en la Junta Directiva», declaró el jefe del Ejecutivo regional, que aunque aseguró que realizará cambios en la dirección del Partido Popular (por ejemplo, cubrir el puesto de coordinador general, que él ha ostentado hasta ahora), no está entre sus planes llevar a cabo una remodelación del Ejecutivo. «El Gobierno tiene solo seis meses. Configuré este equipo pensando que eran los mejores perfiles para gobernar la mejor tierra del mundo. Y seis meses después, mi opinión no ha cambiado», manifestó.

Sobre la presencia de Cospedal, quien no hizo declaraciones durante su corta estancia en Murcia, indicó que le transmitió «el apoyo y el aval tanto de ella como del presidente Rajoy a la decisión que hemos tomado en Murcia».