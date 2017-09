Las oposiciones de Secundaria de 2018 dejan fuera más de cien especialidades

La consejería de Educación y los sindicatos comenzaron a trabajar este miércoles en el Plan Plurianual de Oposiciones, que abarca cuatro convocatorias y unas 3.000 plazas, alternas entre Primaria y Secundaria. En la reunión de ayer se centraron en determinar en qué especialidades de Secundaria se convocarán oposiciones en 2018.

Durante esta primera reunión del grupo de trabajo creado, las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Educación lanzaron como propuesta que no se convoquen puestos en aquellas ocupaciones en las que no quedan vacantes. En un comunicado conjunto, Anpe, Comisiones Obreras, Sterm, SIDI, UGT, y CSI-F, hicieron público ayer el listado de especialidades a no convocar y se comprometieron a ir informando de todas las novedades de la negociación.

Conforme a la propuesta inicial, más de cien especialidades se quedarán sin plaza en las próximas oposiciones de Secundaria. Entre ellas Música, Educación Física, Filosofía, Informática, Latín y Administración de Empresas. Tampoco saldrán plazas en las Escuelas de Idiomas.

Por el contrario, los sindicatos ven como prioridad que se oferten puestos para aquellas materias en las que actualmente se está recurriendo a la bolsa de empleo, es decir, en las que son los interinos los que se hacen cargo.

Desde CC OO y UGT anunciaron que, en cuanto a materias comunes, sí se convocarán plazas, «con seguridad», para Lengua, Geografía e Historia, Matemáticas, Física y Química, Biología y Geología, Inglés y Economía. Con respecto a Formación Profesional, se ofertará para Carpintería y Muebles, Mantenimiento de Vehículos, Peluquería y Esteticien y Servicios a la Comunidad. Por otro lado, para las modalidades de Música y Artes Escénicas, así como para Arte y Diseño, se prevé que convoquen para Piano, Piano de repertorio para danza, Cante Flamenco y Fotografía.

Añadieron que siguen las negociaciones y que «hay dudas sobre otras especialidades que pueden salir a concurso», por lo que esta no es la lista definitiva.

También advirtieron de que las decisiones que publicaron ayer solo afectan a la prueba de 2018, por tanto el hecho de que una especialidad no sea convocada en ese año «no presupone que no pueda serlo en 2020».

Asimismo, aún no se conoce el número de plazas que saldrán a concurso en 2018, para ello habrá que esperar a las sucesivas reuniones entre sindicatos y la Consejería.