Denuncian el retraso en el inicio del curso en más de 50 grupos de las EOI

El sindicato Sterm denunció ayer el retraso del inicio de curso, al menos una semana, en más de cincuenta grupos de las Escuelas de Idiomas de la Región, por«la falta de previsión de la Consejería de Educación».

Según la asociación sindical, el motivo de este retraso es que la Administración no ha sacado a tiempo las plazas que se debían cubrir en los actos de adjudicación de Septiembre, por lo que, «aproximadamente 1.000 alumnas y alumnos no tienen todavía profesorado y no podrán iniciar las clases con normalidad».

La extensión del municipio de Molina de Segura es la más afectada, dado que las clases se retrasarán en 19 grupos repartidos entre inglés y francés. La situación también afecta a una clase de inglés de Ceutí, dos del mismo idioma en Archena y en Cieza, así como a tres de Yecla. «Consideramos que la Consejería de Educación no aboga por una enseñanza de idiomas de calidad», manifestaron desde Sterm Intersindical.