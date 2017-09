Educación comunica las especialidades de Secundaria en las que no habrá oposición

La consejería de Educación y los sindicatos han comenzado a trabajar este miércoles para determinar en qué especialidades de Secundaria se convocarán oposiciones en 2018 y el número de plazas en cada una de ellas.

Durante la primera reunión del grupo de trabajo creado, la consejería de Educación ha comunicado a las organizaciones aquellas especialidades de las que no habrá convocatoria este curso. Los sindicatos apuntan que eso no quiere decir que no pueda haber convocatoria de estas para el 2020.

Para saber el número de plazas que saldrán a concurso en las especialidades en las que sí habrá oposición todavía habrá que esperar algunas semanas.

En un comunicado conjunto de Anpe, Comisiones Obreras, Sterm, SIDI, UGT, CSI-F, han hecho público el listado de especialidades a no convocar e informan de que irán informando de cualquier avance en la investigación.