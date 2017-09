Las águilas de La Zerrichera

Juicio. La declaración del ex director general de Calidad Ambiental Antonio Alvarado en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial por la recalificación de la finca La Zerrichera de Águilas en el año 2005 no aportó mucha luz sobre el proceso que ha llevado al banquillo a cinco ex altos cargos del Ejecutivo regional. Ni siquiera fue posible saber por qué se reactivó el proceso urbanístico después de que fuese archivado.

Lejos de aclarar los motivos por los que se tramitó la recalificación de los terrenos protegidos en los que el grupo Hispania pretendía construir 4.000 viviendas, un hotel de lujo y varios campos de golf, Antonio Alvarado fue tejiendo una intrincada maraña, cuyo hilo argumental solo era posible seguir gracias a las precisiones de la magistrada que preside la Sala, Concepción Roig. La presidenta llegó a recordarle al ex director general que él era el «acusado», no un letrado defensor. En el tribunal se sientan también las magistradas María Antonia Martínez Noguera y Ana María Martínez Blázquez, las únicas mujeres que había ayer en la sala, a excepción de la ex directora general del Medio Natural, Encarna Muñoz, la primera en declarar, que se sienta junto a los letrados de la defensa y no el banquillo por ser también abogada. Los otros acusados son Juan Ignacio Sánchez Gelabert, Manuel Alfonso Guerrero y José María Ródenas. A lo largo de 27 sesiones están citados a declarar además unos 40 testigos y una decena de peritos.

Lo único que quedó claro ayer es que la declaración de impacto ambiental que permitió al pleno del Ayuntamiento de Águilas sacar adelante el plan parcial de La Zerrichera (después de haberlo archivado inicialmente a raíz de un informe en contra de Carlos Brugarolas) estaba condicionada al Plan de Gestión, que, a su vez, determinaría la Evaluación de Repercusiones del uso del suelo sobre un paraje calificado como ZEPA y LIC. Aunque el Plan de Gestión fue aprobado dos meses después, en diciembre de 2005, no fue posible saber «si había alguna prisa» para tramitar esta declaración ni por qué dio un plazo de 24 horas a la dirección del Medio Natural para pronunciarse sobre el documento, porque Alvarado no contestó a las acusaciones populares. Sí admitió que mandó una copia extraoficialmente al entonces alcalde de Águilas, Juan Ramírez, la noche antes de que notificara la declaración de impacto ambiental a la dirección general de Urbanismo, por «lealtad institucional», cuya regulación legal también especificó.

El fiscal, Juan Pablo Lozano, tampoco logró que Alvarado explicara cómo pudo pasársele por alto a su departamento que la protección de La Zerrichera se debe a la presencia de especies en peligro, como las siete parejas de águila perdicera que acogía, además de otras aves, como el búho real. Alvarado se escudó en su dificultad para «manejar los mapas». Mantuvo que su actuación fue totalmente «garantista» y que anuló el proyecto de urbanización en 2006 a raíz de la aplicación de una directiva europea que introdujo nuevos requisitos.

Unas dos horas y media después de que se iniciara la sesión, Concepción Roig ordenó un receso para rebajar la tensión. Sin embargo, todo siguió igual tras la pausa, lo que llevó a la magistrada a preguntar al acusado si se había tomado «un café en lugar de una manzanilla».