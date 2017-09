La renovación de las Cámaras de Murcia, Cartagena y Lorca arrancará en octubre

Los empresarios serán convocados a las urnas para renovar los plenos después de ocho años sin votar

Las Cámaras de Comercio de Murcia, Cartagena y Lorca pondrán en marcha el mes próximo el proceso electoral para renovar la composición de sus respectivos plenos y convocarán a los electores a las urnas después de ocho años sin votaciones. El plazo establecido por el Gobierno central para que eche a andar la maquinaria se abrirá oficialmente el 2 de octubre, aunque en la práctica arrancará el día 17 con la exposición de los censos de empresas con derecho a voto. Los cambios introducidos en la ley que regula la nueva configuración de las corporaciones camerales y la adaptación de la normativa de las comunidades autónomas a la reforma de la legislación estatal han alargado durante cuatro años el mandato de los plenos elegidos en 2010.



En las corporaciones de Cartagena y Lorca no se descarta que se presenten a la reelección los actuales presidentes, Miguel Martínez y Juan Francisco Gómez, respectivamente, aunque ambos consideran prematuro confirmar su candidatura teniendo en cuenta que las votaciones no se celebrarán hasta la primavera de 2018.



En Murcia sí cambiará la presidencia de la Cámara, dado que Pedro García-Balibrea no volverá a presentarse. El presidente de la CROEM, José María Albarracín, que ya ha adelantado su intención de optar al puesto, anunciará a la junta directiva de la patronal murciana del próximo mes de diciembre su candidatura. Albarracín, que había llegado a plantearse la posibilidad de seguir al frente de la CROEM aunque presida la corporación cameral de Murcia, compaginando ambos cargos, también consultará con el máximo órgano de la patronal antes de tomar la decisión.



La Confederación empresarial tiene seis de los 46 escaños del pleno de la Cámara de Murcia, lo que reduce las posibilidades de cualquier otro aspirante dispuesto a competir con Albarracín por la presidencia sin el respaldo de la patronal.



Por su parte, el presidente de la Cámara de Cartagena recordó que fue elegido en representación de la patronal COEC, por lo que también Miguel Martínez consultará con la organización empresarial la posibilidad de optar a la reelección.



El presidente de la Cámara de Lorca, que ocupa el cargo desde 2014 a raíz de la dimisión de su antecesor, aseguraba que le gustaría que «hubiese otra candidatura».



Los censos electorales de las Cámaras de Murcia, Cartagena y Lorca saldrán a exposición pública a partir del 17 de octubre y podrán ser consultados durante 30 días. Una vez concluido este plazo, los empresarios con derecho a voto podrán presentar sus reclamaciones. Los listados de 2018 serán muy distintos a los de 2010, cuando fueron convocados por última vez a las urnas para elegir a sus representantes en los plenos camerales, dado que la crisis ha dejado varadas a muchas compañías existentes en aquel momento, mientras que el sector de la construcción ha perdido peso en beneficio de otras actividades que han ido abriéndose camino.







Anunciará su candidatura en diciembre

José María Albarracín, presidente de la CROEM desde noviembre de 2013, anunciará a la junta directiva de la patronal en diciembre su decisión de optar a la presidencia de la Cámara de Murcia, que dejará García-Balibrea. José María Albarracín Presidente de la CROEM

Fue elegido en representación de COEC

El presidente de la Cámara de Comercio de Cartagena, Miguel Martínez, llegó a la presidencia de la corporación en 2010. Procede del sector de la construcción, aunque fue elegido en representación de la COEC. Miguel Martínez Cámara de Murcia