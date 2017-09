Navantia necesita firmar un nuevo plan industrial para lograr 11.000 millones

La empresa pública Navantia atraviesa una situación crítica. El año pasado perdió 300 millones de euros y el saldo negativo será superior durante este ejercicio. Ante esto, la firma pública y su accionista mayoritario, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), quieren dar un cambio de rumbo que les permita coger la velocidad de crucero necesaria para ganar competitividad en el mercado internacional y así lograr más carga de trabajo para sus factorías de Cádiz, San Fernando, Ferrol y Cartagena. Los astilleros se están preparando para recibir una inyección de 11.000 millones de euros a través de distintos contratos con Arabia Saudí, Australia, India y la Armada Española. Aventuran que este dinero sólo llegará si se aprueba el nuevo plan industrial.

El destino al que quiere llegar la compañía viene marcado por la digitalización y robotización de todos sus procesos de fabricación, dotar de más autonomía y capacidad de decisión a sus factorías, el rejuvenecimiento de su plantilla y la apertura de astilleros en otros países. Respecto a esto último, la compañía ya tiene un astillero en Australia. En él trabajan más de un centenar de empleados, casi la mitad de ellos son españoles.

En resumen, Navantia busca modernizarse y adaptar su modelo de negocio al siglo XXI. Para lograr esto, la firma necesita aprobar cuanto antes su nuevo plan industrial para los próximos cinco años, de 2018-2022. Su futuro y viabilidad dependen de esta hoja de rumbo que han definido los directivos de la entidad. No obstante, para que la nueva Navantia zarpe es imprescindible negociar con los empleados este plan. Sin embargo, los trabajadores no quieren debatir con la empresa. Esto preocupa en los despachos de Navantia.

En las factorías existe un clima de hostilidad de los trabajadores hacia sus jefes de Madrid. Los empleados más veteranos, que son mayoría y ostentan el poder sindical, reclaman el pago de las ´asimilaciones´ desde 2014, incrementos salariales que les corresponden. Una sentencia del Tribunal Supremo tumbó el último convenio colectivo (era el cuarto) y obligaba a la firma a cumplir el convenio anterior (el tercero), así como a abonar estos importes. En total, el desembolso sería de unos cinco millones de euros. La ´asimilación´ es un derecho laboral heredado desde la época de Bazán, a través del cual todos los trabajadores reciben un ascenso salarial cada ocho años de antigüedad. Algo similar a lo que hay en el Ejército, dado los vínculos de los astilleros con la Armada.

El impago de estas ´asimilaciones´ han hecho estallar a los trabajadores de la empresa, que se niegan a sentarse a negociar con la cúpula de la compañía, hasta que no les ingresen el dinero que les deben. Pese a estar condenada por la Justicia a pagar, Navantia no puede hacer frente a este importe en la actualidad, aunque promete abonarlo más adelante. No puede saldar su deuda porque la Ley de Presupuestos le impide incrementar su partida de gastos salariales y el Ministerio de Hacienda se niega a dar más dinero. Esta disputa ha hecho que los 5.200 empleados de Navantia lleven desde hace un año aplicando ´medidas de no colaboración´ con la empresa, realizando parones puntuales y negándose a hacer horas extraordinarias. La situación ha provocado retrasos en los tiempos de entrega.

En los últimos diez años la carga de trabajo de los astilleros ha caído a casi la mitad. A esto hay que sumarle la entrada de nuevos y voraces competidores, como los astilleros chinos o coreanos. La caída de la demanda y el aumento de la oferta ha hecho que los precios de venta también se resientan, bajando hasta la mitad en algunos casos. Un petrolero valía casi 100 millones de euros en tiempos de bonanza. Hoy, 50 millones.

A Navantia no le queda otra que ser más eficiente, construir mejor y que su producto sea más barato. Para ello, los astilleros quieren hacer una transición entre su personal más veterano y sus nuevas incorporaciones. La idea de la empresa pasa por firmar un nuevo convenio colectivo con los sindicatos tras superar el escollo de la aprobación del plan industrial. Quieren que el futuro marco laboral sea más flexible y se adapte a la actual situación económica.

Del mono azul a la bata blanca

En Cartagena, más del 70% de los 1.200 trabajadores que hay superan los 50 años; y el 25% los 61 años. La empresa quiere contratar sobre todo ingenieros, experimentados y noveles, y que éstos aprendan de los últimos años de servicio de los trabajadores más longevos. En los astilleros priman los trabajadores de mono azul, pero el nuevo plan reclama empleados más cualificados, de los conocidos como de bata blanca. Algo con lo que no están de acuerdo los sindicados. La firma del nuevo plan es indispensable para que haya nuevas incorporaciones. Navantia ha contratado a medio centenar de ingenieros durante los últimos años. Se prevén más bajas que incorporaciones, ya que las factorías se están mecanizando.