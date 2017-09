Diego Conesa: "Convocaré una conferencia de agua que encabezarán Borrell y Narbona"

¿Qué le piden los militantes cuando visita las casas del pueblo?

Sobre todo dos cosas. Perciben por un lado que estamos en un tiempo nuevo, en un momento clave que requieren cambios a nivel interno y en cuanto la forma de conectar con la sociedad. Quieren acabar con todo aquello que suene a otra forma de hacer política. Aquí no sobra nadie, pero sí sobran ciertas formas de hacer política. Es el tiempo de dejar atrás las mesas de camilla y saber que solo los militantes tienen poder de poner y cambiar secretarios generales, de poner y cambiar candidatos a nivel local, regional y estatal. Es el tiempo del empoderamiento total de la militancia, a la que hay que darle la información necesaria para que haga política en todas las esferas, en todos los espacios. Piden caras nuevas para este tiempo nuevo, que exista una trayectoria profesional en el ámbito privado y una capacidad también de ganar elecciones.

¿Qué hará si los militantes lo eligen secretario general del PSRM?

Estoy planteando una doble propuesta de trabajo. Por un lado, una propuesta interna, con una serie de compromisos personales en los que será fundamental rendir cuentas. El secretario general, la ejecutiva y todos los cargos del partidos rendirían cuentas ante los militantes, en todos los municipios, de forma rotatoria, por comarcas. Serían jornadas de trabajo con una periodicidad aproximadamente de tres semanas. Así iríamos generando de una forma natural el relato, las inquietudes y las propuestas de cara a 2019. Y de cara a recuperar la confianza de la sociedad progresista, la receta que planteo es ponernos al lado de la sociedad civil, escuchándola, poniéndonos incluso detrás de ella invitándola a que pueda participar en las grandes conferencias sectoriales que pondremos en marcha en los próximos catorce meses. Propongo a los compañeros celebrar cada dos meses y medio una gran conferencia, comenzando con una de agua, que encabezarán Pepe Borrell y Narbona, en la que invitaremos y escucharemos a todos los colectivos relacionados con el tema, no solo en lo que respecta a la agricultura, sino también el medio ambiente. Escucharemos todos los puntos de vista y saldremos con un discurso claro, nítido, para que todos los militantes y simpatizantes podamos defender en todas las esferas, no solo en las instituciones, sino en la calle. La segunda gran conferencia sectorial sería sobre educación pública. La tercera, sería sobre infraestructuras, en la que la Plataforma Pro Soterramiento tendrá un papel fundamental. La cuarta conferencia será sobre sanidad y dependencia y la quinta, sobre juventud. Uno de los principales problemas que arrastra el PSOE es que los hijos y nietos de nuestros militantes no están en el PSOE. Hay que trabajar durante un año para recuperar a los jóvenes. Quiero que la música y la letra del nuevo relato socialista lo pongan los jóvenes.

Dicen que es usted el candidato de Pedro Sánchez. ¿En qué se parece a él?

Me siento más cómodo cuando dicen que soy el candidato de la militancia. Creo que, como Pedro, yo he sido coherente desde el principio hasta el final, ante una situación que consideré injusta y lamentable del 1 de octubre de 2016. He defendido desde el minuto uno mi posición, sin dar bandazos. Defendí desde el principio el proyecto de Sánchez porque creo que es municipalista.

Si gana las primarias, ¿optará también a ser el candidato a la presidencia de la Comunidad?

Yo planteo un escenario de trabajo como secretario general para ofrecer un discurso compacto en todos los niveles. Pero, indudablemente, cuando uno aspira a dirigir un partido a nivel regional lo hace también a liderar la Región. Pero no seré yo quien lo decida, sino los compañeros.

¿Contará con sus dos contrincantes en las primarias si lo eligen secretario general?

Eso se presume. Los militantes quieren unidad, integración. En este partido no sobra nadie. María González tiene un papel fundamental como diputada en el Congreso. ¿Cómo no vamos a contar con ella? ¿Y cómo no vamos a contar con Paco Lucas, siendo un pedáneo, siendo una de las fuerzas emergentes de la ciudad de Murcia?

Joaquín López es uno de sus apoyos más importantes. ¿Qué papel le reserva? Igual que María González, Joaquín López tendrá un papel importante, siendo la voz de la crítica al PP desde ese foro que representa la Asamblea Regional.

¿Cómo debe ser la relación con Podemos, la otra gran fuerza de la izquierda?

El PSOE es el PSOE y va a defender lo que ha defendido en 138 años. Pero repito que hay muchos hijos y nietos de compañeros que no están en el PSOE. Hay que ser sensibles a los anhelos y planteamientos de esos hijos y nietos de compañeros que no ven en el PSOE lo que veían sus padres. Desde fuera percibo una seriedad por parte de los responsables de Podemos en la Región, a los que tendremos que escuchar para plantear iniciativas para poner diques a las políticas del PP, sobre todo en educación y sanidad.

¿Intentaría una moción de censura en la Región, junto a Podemos y Cs? Nosotros tenemos que centrarnos en poner en valor el trabajo de nuestros alcaldes y alcaldesas, para que los ciudadanos perciban la diferencia de nuestros gobiernos a los del PP.