Arranca la huelga del servicio de mantenimiento en el Morales y Los Arcos

Los 16 empleados de mantenimiento del Hospital Morales Meseguer de Murcia y los 17 de Los Arcos del Mar Menor iniciaron ayer la primera de las tres jornadas de huelga que han convocado para protestar ante la licitación del nuevo contrato, en el que el Servicio Murciano de Salud (SMS) no ha incluido la subrogación de los trabajadores. El delegado sindical de Veolia en el Morales, Antonio Tomás, explicó ayer a LA OPINIÓN que no les ha quedado más remedio que ir a la huelga tras el acto de conciliación que tuvieron el pasado jueves y en el que no se llegó a ningún acuerdo, al tiempo que dijo no entender por qué no se busca una solución «en lugar de dejar en la calle a trabajadores que llevan hasta 20 años en el centro». Desde UGT, el responsable de la Federación de Industria, Antonio Sáez, criticó la distribución de los servicios mínimos «que contempla más trabajadores que un día ordinario».