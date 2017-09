La destitución de un vocal abre una nueva brecha entre IU y Podemos

El ya exvocal de Cambiemos Murcia de la pedanía de Churra, Diego Reina Almagro, ha sido cesado de su cargo debido a una publicación que compartió en su perfil de una red social cuya intención era condenar los atentados del pasado mes en Barcelona con un comentario que ha hecho que le tachen de «racista» y «xenófobo» en el que rezaba «Os vamos a perseguir y matar, perros fascistas islamistas», según consta en su Facebook.

A raíz de su destitución, el treinta años militante de Izquierda Unida ha buscado apoyos para presentar un escrito a la dirección de Cambiemos Murcia en el que cuestiona la decisión tomada y solicita la vuelta a su puesto. «La noticia llegó sin darme opción a que me escucharan ni poder declarar ante el Comité de Garantía, sino que me mandaron un email a posteriori», comentó Reina, que entiende que él es «un elemento circunstancial» y que «detrás de esta decisión hay un problema más profundo». En este sentido, manifestó que los conflictos en el partido llegan por las diferencias entre aquellos que, como él, no quieren que la dirigencia de IU y sus militantes «sean vendidos a la dirección del partido de Pablo Iglesias, como está pasando en algunas comunidades».

El escrito elaborado, que se ha hecho público y que se mantendrá accesible en una página de Facebook donde cualquiera puede darle su apoyo, se presentará ante la directiva de Cambiemos Murcia el jueves día 21, en la próxima reunión de la formación. Hasta ahora, la petición cuenta con las firmas de militantes de IU en Lorca como Gloria Martín y Juan Jesús Gómez; de Juan José Cánovas Cánovas, portavoz del Grupo Ganar Totana IU y primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento; del concejal de IU en Jumilla Benito Santos; y de afiliados a Comisiones Obreras como Pedro Fernández o Javier Pedreño, entre otras figuras públicas.



Nueva línea de partido

El ex vocal ha anunciado que «en las próximas semanas se dará a conocer una nueva corriente que se está creando dentro del partido, una nueva línea o subdivisión de aquellos que no queremos acabar absorbidos». Reina ha añadido que en este subgrupo se encontrarían los que «no ven bien la figura de Alberto Garzón a nivel nacional y su acercamiento a Iglesias, ya que está prácticamente desaparecido y sin relevancia».