Alertan del incremento del timo de la llamada perdida

La Federación Murciana de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (ThaderConsumo) ha denunciado el "incremento" del timo de la llamada perdida; un fraude que consiste en recibir llamadas de un solo tono con un prefijo extranjero.

El problema comienza cuando el receptor encuentra una llamada perdida y si devuelve la llamada le cobran una tarificación especial de la que el timador se lleva un parte.

"El timo de las llamadas se está reactivando en los últimos días según miembros de Policía Nacional. Los autores del timo están aprovechando la ingenuidad de las víctimas que vuelven a llamar y a las cuales se les somete una tarificación especial", afirma la presidenta de ThaderConsumo, Juana Perez.

El timo suele usar los prefijos 355 (Albania) 225 (Costa de Marfil) 233 (Ghana) y 234 (Nigeria). Por este motivo, desde ThaderConsumo recomiendan que si no conoces a nadie de estos países esperes a que se vuelvan a poner en contacto contigo y no devuelvas la llamada.

Asimismo, recuerdan que no se alarmen, ya que si no coges la llamada no te cobrarán ninguna cantidad. Eso sí, cuanto más tiempo se tarde en colgar más grande será el impacto en nuestra factura.

En caso de que suceda, desde la Federación recuerdan que lo aconsejable es reclamar primero ante el operador de telefonía y mecanismos de resolución de conflictos como las asociaciones de consumidores.