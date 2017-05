Restablecen la vacunación contra el tétanos y la difteria con 8.000 dosis

La Consejería de Salud ha restablecido la vacunación contra el tétanos y la difteria tras la paralización hace dos meses como consecuencia del desabastecimiento de esta vacuna. En aquel momento hubo problemas en toda España y la mayoría de la comunidades tuvieron que supender su administración, ya que los laboratorios que la fabrican (Merck y Glaxosmithline) no se presentaron al concurso nacional para adquirir las dosis que se necesitaban para atender a la población española.

Por ello, en la Región de Murcia, ante la escasez de dosis, a principios del mes de mazo se decidió suspender la vacunación entre los jóvenes de 14 años.

En la actualidad parece que la situación se ha normalizado y desde la Consejería se distribuyeron hace dos semanas unas 8.000 dosis de la vacuna del tétanos y la difteria entre los puestos de vacunación públicos y privados. Asímismo, Salud ha confirmado que «en breve nos llegarán 31.980 dosis adquiridas en EEUU al laboratorio MassBiologic-Grifols y 8.020 dosis más adquiridas a Sanofi Pasteur».

De esta forma, Salud asegura que se sigue vacunando a los escolares de 14 años, así como a los adultos no vacunados y en aquellas situaciones de heridas potencialmente tetanigenas.

Tras el problema de desabastecimiento, los responsables de vacunas decidieron reservar las escasas dosis que les quedaban para los casos más urgentes, por lo que la antitetánica se comenzó a administrar sólo a aquellas personas que sufrieran heridas y a los adultos que no estuvieran vacunados, una recomendación de la propia Comisión de Salud Pública.

'Repesca' a los afectados

El responsable de Prevención y Vacunas de la Consejería de Salud, José Antonio Navarro, mandó un mensaje de tranquilidad cuando se tuvo que suspender la vacunación, ya que estaba previsto que se resolviera pronto y la mayoría de los niños y jóvenes estaban protegidos con las dosis que ya habían recibido. No obstante, desde Salud Pública se acordó que al restablecerse la vacunación se haría una 'repesca' de aquellos a los que les ha afectado esta situación puntual enviándoles cartas personalizadas a sus domicilios e invitándoles a acudir a su centro de salud para recibir la dosis que no se les pudieron administrar. Según los cálculos de la Consejería, cada año se administran cerca de 45.000 dosis de la vacuna del tétanos a jóvenes de 14 años, a adultos que no habían sido vacunados con anterioridad y a personas de riesgo que han sufrido una herida.