Juan Roig: "No se puede tardar 11 horas en ir de Almería a Valencia"

El Palacio de Congresos de Aguadulce, de la Cámara de Comercio de Almería, ha acogido hoy un nuevo Encuentro por el Corredor Mediterráneo en el que han participado más de ochocientos empresarios de Valencia, Castellón, Alicante, Murcia, Andalucía y Cataluña con el objetivo de insistir al Gobierno en la necesidad de acelerar las obras para implantar el ancho ferroviario AVE entre Algeciras y Barcelona, obra que el Gobierno no tiene previsto acabar al completo hasta 2025.

Tras los encuentros de Murcia, Tarragona, Valencia y Villena, los empresarios se han trasladado hoy hasta Almería que por no tener no tiene ni conexión ferroviaria directa con Alicante y el tren a Madrid tarda 6 horas y media. Los empresarios han viajado en avión porque de haberlo hecho el tren el viaje hubiera durado casi diez horas, en función del tiempo de conexión en Madrid. La patronal chequeará el mes que viene el estado de las obras y hoy han anunciado el último gran encuentro el próximo octubre en Madrid.

El presidente de Mercadona, Juan Roig, considera que "no es posible" que llegar en tren de Valencia a Almeria cueste once horas. "Almería pertenece a España y todos los españoles hemos de defender el corredor mediterrñaneo. Es una cosa muy buena que la riqueza de España sea totalmente circular, además de radial", ha subrayado Roig.En su opinión, los retrasos en la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Algeciras y la frontera francesa "es un problema de la sociedad española".

Los problemas que provoca el retraso del Corredor Mediterráneo son los mismos en la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería, pero la situación tiene sus derivadas en cada provincia. Así, Valencia y Alicante cuentan desde hace ya unos años con una línea de Alta Velocidad para pasajeros que les conecta con Madrid en 90 minutos y 130 minutos, respectivamente. A Murcia y Elche todavía no ha llegado el AVE (Fomento asegura que estará como muy tarde a principios de 2018) y de Almería poco se sabe, aunque hoy se ha apuntado el año 2023.



De la conexión ferroviaria de Cercanías entre Alicante y Murcia (3 millones de pasajeros al año) todo son promesas incumplidas. La línea no está electrificada, no hay conexión con el aeropuerto de Alicante-Elche (quinta terminal de España que da servicio también a Murcia) y ahora mismo hay dudas de que la línea acabe modernizándose solapada por la ejecución de la línea de Alta Velocidad. De Valencia hacia Cataluña la situación está un poco más avanzada y, de hecho, las pruebas entre Valencia y Castellón empiezan este mismo mes.

La línea Alicante-Murcia tiene actualmente una longitud de 78 kilómetros en vía única en ancho ibérico y vía doble en la variante de El Reguerón para largo recorrido, regionales, cercanías y mercancías con una velocidad máxima de 140 km/hora. A partir de ahí, a Almería ni tiene alta velocidad ni fechas para tenerlo.

El Ministerio de Fomento no prevé, sin embargo, que el Corredor Mediterráneo esté complemente operativo hasta 2025 en un eje que, sumando a Cataluña y Andalucía al completo aporta el 50% de la población española, el 45% del PIB, el 47% del tejido productivo, el 46% del empleo, el 51% de la exportaciones y que unido ocupa el 7 puesto de Europa en generación de PIB.

Comunidad Valencia, Murcia y Almería comparten también la A-7, la gran autovía del Mediterráneo por la que se canaliza el movimiento de las exportaciones, sobre todo la hortofrutícola, y es que el camión garantiza que las mercancías lleguen en 24 horas los mercados europeos sin romper la cadena de frío.

Los Encuentros por el Corredor Mediterráneo, impulsados por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) tienen como finalidad escenificar la importancia y necesidad de la infraestructura y concienciar a la sociedad civil para que se implique en su reivindicación. Tras los encuentros de Tarragona y Murcia, Almería, en concreto el municipio de Roquetas de Mar, ha acogido esta última parada del Road Show por las comunidades autónomas bañadas por el Mediterráneo, antes del chequeo semestral que tendrá lugar en el mes de junio y la jornada final en Madrid en octubre.

Empresarios de todo el arco mediterráneo

Este miércoles, como se ha hecho hasta la fecha en el resto de Encuentros, se ha presentado el Canal de Comunicación www.elcorredormediterraneo.com y se han emitido algunas creatividades específicas que afectan a Almería. Por último, ha tenido lugar una mesa redonda entre empresarios en el que han participado Vicente Boluda (Boluda Corporación Marítima y AVE), Ignacio Osborne (GRUPO OSBORNE e IEF), José García Carrión (GRUPO GARCÍA CARRIÓN), José Cano García (ASEMPAL y DERETIL) y José Mª Bonmatí (AECOC).



Además, han asistido, entre otros, Juan Roig, Eduardo Baamonde, Antonio Arias (Vectalia), Artur Carulla, Ignacio Ferrero, Javier Godó Muntañola, Francisco Martínez-Consentino, Javier Moll, José Terradellas, Federico Michavila, Quico Catalán y Tomás Fuertes, y el mundo patronal y cameral de toda la cornisa mediterránea, entre los que estarán, José Manuel González de Lara, Antonio Ponce Fernández, José Mª Albarracín, Pedro García Balibrea, Francisco Gómez Andreu, presidente de Coepa, Salvador Navarro, Josep Antoni Belmonte y Juan Bautista Riera Fernández, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante.

El naviero y presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, ha afirmado que en junio se verá si la "voluntad política" que "sí" existe para la ejecución del Corredor Mediterráneo "se traduce en hechos", y ha advertido de que hasta que no exista compromiso "de los que mandan" para que tenga "doble plataforma" para pasajeros y mercancías, "no tendremos" esta infraestructura.

Boluda ha intervenido este miércoles ante cientos de empresarios de Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía en un nuevo acto que se ha celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce, en Roquetas de Mar (Almería), para hacer visible una reivindicación "compartida" que ha calificado de "justa y racional" y, por tanto, alejada de "caprichos y arbitrio".

El presidente de AVE ha indicado que, pese a que las fechas que se han dado desde el Ministerio de Fomento "son tardías", la reunión con su titular, Íñigo de la Serna, en febrero "confirmó que sí hay voluntad política". "Por sus explicaciones -ha añadido- vimos que empezaba a haber planificación y que hay un equipo trabajando, lo cual ya es un avance".

No obstante, ha llamado a "tener claro" que la medida de habilitar un tercer carril es "necesaria pero provisional" y que, por tanto, hasta que no exista doble plataforma "no tendremos Corredor Mediterráneo".

"¿Es posible que todos los que estamos defendiendo la ejecución de esta infraestructura estemos equivocados? Yo creo que no", ha interpelado Boluda, quien, a continuación, se ha preguntado cuándo conocerán "el compromiso del Gobierno de España para la doble plataforma entre la frontera de Francia y Algeciras (Cádiz)" ya que, según ha remarcado, esa fecha también es "importante".

Ha defendido el papel del movimiento para concienciar de lo vital de "completar la actual España radial con esa España circular" en la que es "clave" el eje mediterráneo, para "ordenar las piezas" del proyecto actual que, a su juicio, es como "un tetris o un galimatías" y para "unir" en la reivindicación a "toda la sociedad".

"Es un proyecto sobre el que hay mucha información pero no rigurosa, en muchos casos no real y siempre muy politizada", ha indicado Boluda, para quien es "muy importante" que "todos los territorios defendamos todos y cada uno de los kilómetros del trazado completo, que redunda en competitividad y beneficio para España".

Al hilo de esto, se ha mostrado convencido de que los actos organizados por AVE "no están cayendo en saco roto" porque "a nivel social estamos cogiendo mucha fuerza y el empuje para conseguirlo" pese a que, tal y como ha reiterado, las cantidades consignadas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "no sean las adecuadas" y el ritmo de inversión "desgraciadamente no sea el conveniente para que se cumplan los plazos".

"Los encuentros por el Corredor Mediterráneo están calando porque no son un acto aislado sino un movimiento riguroso, con objetivos, continuado y con metas claras, por lo que los que deciden deben tener claro que las reivindicaciones no son ni caprichosas ni arbitrarias. Es una demanda social racional y justa", ha asegurado.

Boluda ha manifestado que no es "posible" que los territorios donde "está la industria, el turismo, la agricultura, las exportaciones y la mayoría de la población de España tenga tan gran déficit de infraestructuras". "La capital es importante pero el resto de regiones deben ser atendidas también porque mejorándolas avanzará el conjunto del país", ha apuntillado.

Por último, ha avanzado que el próximo 3 de octubre tendrá lugar "un gran acto" en Madrid para culminar el roadshow que ha impulsado AVE. "Esperamos contar con todos los asistentes a este evento porque creemos que es importante que los encuentros culminen en Madrid todos los años hasta que se complete la infraestructura", ha concluido.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Diego Martínez Cano, quien ha recibido a las delegaciones territoriales con un elocuente "bienvenidos a la isla de Almería", ha trasladado el firme propósito de "darle la vuelta" a lo que ha calificado como "escenario desolador" en la provincia, fruto de "un desamparo secular con el que convivimos desde hace décadas y que no tiene como problema la distancia".

Martínez Cano ha señalado que Almería "necesita" el Corredor Mediterráneo "más que nadie y de forma imperiosa" al tiempo que ha lamentado la "impotencia después de años de espera y promesas incumplidas" para con una provincia que, en meses punta, manda 1.000 camiones a Europa.

"Quiero creer en un rayo de esperanza, es el único clavo ardiendo al que no podemos agarrar", ha dicho en relación al compromiso que adquirió el ministro Iñigo de la Serna para que el Corredor Mediterráneo llegue a la provincia en 2023. "Esperemos que sea un hombre de palabra porque todos queremos corredor", ha finalizado.