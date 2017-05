FranquiShop: En busca de nuevos emprendedores

­La Feria de Franquicias y Emprendedores, FranquiShop, comenzó su itinerario el pasado 16 de febrero en Canarias, enclave estratégico al que siguieron Sevilla (8 de marzo), Barcelona (22 de marzo) y Zaragoza (6 de abril). El siguiente destino que figura dentro de este recorrido es Murcia, que por segundo año consecutivo abre sus brazos a este evento, y lo hace a lo grande, congregando a un mayor número de franquicias y emprendedores.

Setenta cadenas pertenecientes a más de 15 sectores de actividad estarán presentes, según informan fuentes de la organización, en esta feria en la que se buscan nuevos emprendedores con ganas de tomar un camino empresarial de éxito. De hecho, a tenor del número de inscritos, la estimación de asistentes es de más de 250 interesados en este modelo de negocio.

Llaollao, RedySer, Queens, Lef Ten, Dorett, Infinity Love y Ganamos reciclando son las franquicias murcianas participantes en esta muestra única por su formato dinámico y efectivo, que aterriza un año más avalada por el éxito alcanzado en la anterior edición, con el objetivo de ofrecer a los emprendedores, empresarios e inversores la posibilidad de contactar con las mejores marcas en franquicia que operan en el mercado nacional y que buscan implantarse en la Comunidad Autónoma de Murcia.

La Feria de Franquicias y Emprendedores traerá marcas de diversos sectores de actividad tales como supermercados (Carrefour y Eroski); negocios de restauración (Los Cien Montaditos, La Mordida); moda y complementos (Hysteric Glam, Krack); negocios relacionados con el medio ambiente (Ganamos reciclando); lavanderías autoservicio (Open wash); servicios inmobiliarios (Don Piso, Look and find); comercio especializado (Serecon); enseñanza y formación (Índice); papelerías (Copicentro); belleza y estética (Yves Rocher); perfumerías (La botica de los perfumes); cuidado de mascotas (Terranova CNC); turismo (Nik and Go) y moda infantil (Canada House).

Un modelo accesible

Con respecto al rango de inversión de las cadenas de franquicia participantes en FranquiShop Murcia, destaca que el 50% requieren una inversión inferior a 30.000 euros y el 75% inferior a 70.000 euros, lo que hace que el modelo de franquicia sea muy accesible a un amplio número de emprendedores.

Por su parte, la Asociación Española de Franquiciadores (AEF), que participa en el evento desde sus inicios en 2010, apunta que Murcia es una Comunidad muy activa en el sector de la franquicia, siendo la novena región por número de centrales franquiciadoras y la octava Región más exportadora en franquicia. En cifras, la facturación de las franquicias en 2016 fue de más de 113 millones de euros al año, más que en 2015 y que sigue en alza en 2017.