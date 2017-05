Los 200 empleados de las ITV lanzan un SOS

Los empleados de la concesión administrativa de las ITV en la Región, a través de los comités de empresa, han exigido en un comunicado que el Gobierno regional no liberalice las estaciones de este servicio, tras la noticia de que la Administración sacará a concurso 18 estaciones de ITV y que no prolongará el contrato con las concesiones ya existentes. La propuesta de Ciudadanos en la Asamblea Regional, que iba encaminada a la privatización de los puntos de Inspección Técnica de los Vehículos, no ha sentado muy bien a los aproximadamente 200 trabajadores de las estaciones de Alcantarilla, Caravaca de la Cruz, San Pedro Pinatar, Cartagena, Lorca, Jumilla y Molina de Segura. «Por experiencia en otras comunidades, dicho sistema de liberalización no es nada efectivo y perjudica las condiciones laborales y la calidad de la inspección. Además, crearía competencias directas y premiaría el factor económico frente a la calidad de la inspección en perjuicio de los ciudadanos», argumenta el comité de empresa, que no quiere una función «mercantilista» de la gestión de las estaciones.



La propuesta de los trabajadores corre paralela a la anunciada por el PSOE y Podemos, que abogan por una gestión directa por parte de la Administración pública. El Gobierno regional ya se comprometió con los empleados a que en los pliegos de condiciones se incluiría la subrogación empresarial y la vinculación de cada trabajador a su centro de trabajo. «Queremos mantener nuestros puestos y condiciones de trabajo, ya que somos 200 familias quienes nos dedicamos y dependemos de esta actividad».