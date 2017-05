Los médicos alertan del riesgo de colapso en consultas de verano

El verano está a la vuelta de la esquina y los sanitarios que trabajan en los centros de salud y los consultorios temen que la falta de sustitutos haga que los próximos meses se les hagan cuesta arriba. Concretamente, la Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Smumfyc) cree que de mantenerse los problemas de sustituciones de otros años puede haber «un colapso en las consultas» que pase factura a los profesionales este verano, pero también a los pacientes, «quienes verán mermada la calidad de la atención que reciben», según explicó ayer a esta redacción la presidenta de Smumfyc, Bernardina Tudela.

Ante las perspectivas de que la situación no mejore, Smumfyc se opone de pleno a que un verano más los médicos de Atención Primaria tengan que soportar la sobrecarga de trabajo, con la consiguiente merma en la calidad de la atención debida a los pacientes, ante la falta de presupuesto para contratar a sustitutos con los que cubrir las solicitudes de vacaciones de verano en los centros de salud y consultorios de la Comunidad. Tudela dijo que están realizando un estudio de cada área para ver en qué situación se encuentran, pero aseguró que «los coordinadores de algunos centros ya están avisando a los médicos de que si no doblan y asumen los pacientes de sus compañeros no podrán irse de vacaciones».

La presidenta de los médicos de familia de la Región informó de que está pasando lo mismo que en años anteriores y «se están pidiendo los cuadrantes de los centros de salud para organizar el verano sin apenas sustitutos, cubriendo unos a otros». En este caso recordó que actualmente cada médico de familia tiene asignadas unas 1.800 cartillas de pacientes, cuando lo ideal sería estar en 1.500 para poder dedicarles más tiempo, sobre todo a aquellos que tienen patologías más complejas, y atender las salidas domiciliarias y los casos de paliativos.

«Por ello debemos empezar a movilizarnos para no vivir otro verano más con las consultas saturadas y poniendo en riesgo a nuestros propios pacientes», señaló Tudela, quien adelantó que ya han convocado una reunión para la próxima semana del Foro de Atención Primaria para coordinar las acciones que consideren necesarias.

Desde Smumfyc exigen a la Consejería de Sanidad que garantice a cada una de las áreas de salud de la Región el presupuesto necesario para contratar sustitutos que permitan a los médicos que trabajan en Atención Primaria poder disfrutar de las vacaciones a las que tienen derecho sin que esto perjudique a los compañeros que continúan trabajando en los centros de salud y consultorios, siendo la única solución para garantizar una atención de calidad a los pacientes y unas condiciones laborales dignas para los profesionales de la Sanidad. Además, denuncian «incoherencias» entre las manifestaciones de la Consejería de Sanidad, que asegura que «el presupuesto para las áreas ha aumentado este año» y la actuación del área VI-Morales Meseguer, que advierte que la situación no va a variar este año.

Refuerzos en la costa

En el plan de verano de 2016 el SMS habilitó un refuerzo de 86 profesionales, médicos y enfermeros en 16 puntos asistenciales de la costa con el objetivo de ofrecer atención sanitaria a más de 150.000 usuarios que esos meses pasan sus vacaciones en las playas murcianas, ya que indicaron que en los hospitales en verano la actividad baja entre un 30 y un 50%. Un plan que fue criticado por sindicados y profesionales, al considerar que se dejaba desatendido el interior para reforzar la zona de costa en la época estival.

Sanidad. "La planificación de las vacaciones la hace cada área"

La Consejería de Sanidad de Murcia ha negado que desde el Servicio Murciano de Salud (SMS) se haya emitido ninguna instrucción de disminuir las sustituciones del verano en las áreas de salud, aunque recuerdan que «hay que tener en cuenta que el número de efectivos disponible en Bolsa de trabajo es limitado y deben racionalizarse para cubrir las necesidades de todas las zonas básicas de salud de las 9 áreas de la Región». Además, Sanidad indica que el presupuesto asignado en los acuerdos de gestión a las Áreas de Salud en 2017 es superior al asignado en 2016 y recuerda que «la planificación de las vacaciones y, en general, de los recursos asignados a cada partida presupuestaria (dentro del presupuesto descentralizado asignado) es competencia de cada Área, que decide sus esfuerzos de gestión, siempre garantizando una asistencia sanitaria de calidad», por lo que las sustituciones no se deciden desde Sanidad ni desde los órganos centrales del SMS.