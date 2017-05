El baile en el Gobierno comienza con la toma de posesión de Miras

Fernando López Miras, que el pasado sábado obtuvo la confianza de la Asamblea Regional para ser presidente de la Comunidad en los dos años que quedan de legislatura, tomará esta mañana posesión de su cargo, en un acto que contará con la asistencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.



La jura del cargo tendrá lugar en el Palacio de San Esteban a las 10.30 horas y, además de la vicepresidenta del Ejecutivo nacional, está prevista la asistencia de dirigentes políticos y representantes de la vida social y económica de la Región de Murcia.



Fernando López Miras fue elegido presidente del Consejo de Gobierno el pasado sábado gracias a la anunciada abstención de los cuatro diputados de Ciudadanos en la segunda sesión del debate de investidura, que tuvo lugar la pasada semana en la Asamblea Regional. Sustituye a Pedro Antonio Sánchez, que dimitió el pasado 4 de abril, un día antes de que el Parlamento autonómico debatiera la moción de censura presentada por el Grupo Socialista contra él, por estar involucrado en los casos Auditorio y Púnica, de presunta corrupción. No obstante, Sánchez continúa siendo diputado en la Asamblea y presidente del Partido Popular regional.



El presidente electo no tendrá plenos poderes hasta que no tome posesión. Una vez jure o promera el cargo esta mañana, anunciará la composición del Consejo de Gobierno, en el que se prevén algunos cambios respecto al equipo que ha trabajado con Pedro Antonio Sánchez en los dos últimos años, aunque el núcleo duro del Ejecutivo actual permanecerá intacto.



Fernando López Miras será el séptimo presidente de la historia de la Región (tras Andrés Hernández Ros, Carlos Collado, María Antonia Martínez, Ramón Luis Valcárcel, Alberto Garre y Pedro Antonio Sánchez) y el cuarto que llega a San Esteban sin haber sido el cabeza de lista de su partido en unas elecciones regionales. El lorquino, de 33 años, será también el presidente autonómico más joven de España. Pese a su juventud, cuenta con experiencia en la gestión, pues fue director de gestión del Área Tercera de Salud de la Región y secretario general de la Consejería de Hacienda. En el último congreso regional del PP, Pedro Antonio Sánchez lo designó coordinador territorial.