Por un empleo digno ´sin excusas´

Las ausencias fueron ayer las protagonistas de la manifestación del Primero de Mayo de este año en Murcia. «Echamos de menos a los jóvenes. ¿Dónde están? Su futuro también pasa por salir a las calles». Así se quejaba uno de los miles de manifestantes que tomaron ayer el recorrido que une la plaza de la Fuensanta de Murcia hasta el Malecón. «Hay una gran falta de movilización, sobre todo por parte de los jóvenes. Los que han venido hacen mucho ruido, pero son pocos».

Entre los manifestantes también hubo cruce de comentarios sobre la ausencia de la mayoría de representantes políticos, ya que la marcha sólo estuvo apoyada por PSOE y Podemos. El diputado socialista Emilio Ivars exigió que «la recuperación económica que ha llegado a las empresas revierta en la clase trabajadora» e insistió en que secundaron la manifestación «para lograr unas pensiones dignas para nuestros mayores, pero también para el futuro de todos los murcianos, que dependerá de la calidad de empleo actual».

Por su parte, el secretario general de Podemos en la Región, Óscar Urralburu, insistió en que «es necesario terminar con el modelo de distribución de la riqueza vigente que expulsa a la clase trabajadora». Además, añadió que «no cabe la menor duda de que hoy en día, no se puede tener un proyecto de vida con estos salarios de miseria y con esta precariedad, sobre todo entre los jóvenes. Por eso hay que hacer valer este Primero de Mayo ahora más que nunca».

La marcha salió poco después de las once y media bajo el lema 'No hay excusas. A la calle' y, como coincidieron los representantes de los sindicatos convocantes ?CC OO, UGT y USO?, «la manifestación de este uno de mayo es necesaria para reivindicar la derogación de la reforma laboral, un empleo digno y la recuperación de derechos que los trabajadores fueron consiguiendo con los años y que se han perdido durante el periodo de crisis».

A lo largo del recorrido se fueron sucediendo diversas consignas como 'ni reformas del FMI, ni recortes de Berlín', 'en defensa del sistema público de pensiones', 'hay un futuro para la clase obrera', 'fuera ladrones de las instituciones' o 'contra la esclavitud salarial. Sí se puede'. Además, los manifestantes tuvieron palabras para Rajoy, Merkel y Trump.



Más compromiso y movilización

Una vez en el Malecón, los cinco mil manifestantes que se reunieron en el jardín murciano, según la organización, esperaron la lectura de los manifiestos de los líderes sindicales formando un estruendo tal que pareció que quisieran hacerse oír en los despachos de los políticos en Madrid.

Así, el acto de protesta tras la marcha comenzó con la lectura de un discurso reivindicativo por parte de Santiago Navarro, secretario general de Comisiones Obreras en la Región, en el que, además de comprometerse a «derogar la reforma laboral en las empresas y en las negociaciones de convenios colectivos», tuvo palabras para el nuevo presidente de la Comunidad. «López Miras dibujó el sábado una Región que yo no conozco. Dice que se está creando empleo, pero es precario y no sirve para vivir en condiciones. Le pido desde aquí que no sea continuista, sino que apueste por la creación de empleo estable y a tiempo completo».

También se dirigió al recién estrenado jefe del Ejecutivo autonómico el secretario general de UGT, Antonio Jiménez: «Que ponga en marcha políticas de empleo de calidad, de empleo con derechos, de incrementos salariales en la misma Administración regional, que tiene más de 50.000 empleados públicos a los que ha recortado en derechos salariales y sociales, así como puestos de trabajo y plazas». Además, Jiménez hizo hincapié en la ausencia de gente, tanto joven como mayor, en la celebración del Primero de Mayo, «hay quienes creen que las huelgas no valen para nada, otros que han preferido irse a la playa o que miran desde las aceras o las pantallas, pero los derechos se reclaman desde la calle», por lo que pidió más compromiso por parte de la ciudadanía.

El líder de USO, José Sáez, coincidió con su homónimo de UGT y el cura Joaquín Sánchez –que acudió en representación de los colectivos sociales– en la necesidad de movilización y añadió que «los trabajadores tenemos que pisar la calle nuevamente para recuperar lo perdido por esta reforma laboral».



Sin megafonía en Cartagena

En Cartagena, los sindicatos CC OO y UGT aprovecharon la jornada reivindicativa para denunciar la «parálisis industrial» por la que atraviesa la ciudad. Criticaron que hace años que no se hacen inversiones importantes en la comarca.

Cerca de un millar de personas recorrieron el centro de la ciudad portuaria para reivindicar unos salarios justos, unas pensiones dignas y el fin de los recortes. Asimismo, los líderes sindicales de la comarca, José Ibarra y Fulgencio Andreu, de CC OO y UGT, respectivamente, reclamaron la llegada del AVE y la creación en el municipio de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL). Ambos consideran que estas infraestructuras servirán para impulsar el empleo. A la marcha acudió también la vicealcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón.

Por su parte, Cartagena Sí Se Puede denunció que el alcalde, José López, desconectó la megafonía prevista frente al Ayuntamiento para la lectura de un manifiesto por parte de los líderes sindicales y aseguró que estos tuvieron que leer desde el micrófono de un coche de policía.