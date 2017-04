Cuidado con las comuniones

Consumur ha elaborado un decálogo de recomendaciones para asesorar a los consumidores sobre las celebraciones de comuniones en establecimientos hosteleros y que pueden suponer un importante desembolso económico que no siempre se ve compensado con un servicio en regla.



Así, es recomendable estudiar varias ofertas de locales similares para comparar los servicios y precios antes de tomar una decisión definitiva, así como comprobar que tiene licencia de apertura, pues ello supone que debe cumplir determinados requisitos higiénico-sanitarios.



Una vez elegido el lugar, es conveniente exigir un contrato en el que se detallen pormenorizadamente los precios de todos los servicios que se van a ofrecer. Y tras el banquete, se debe solicitar una factura detallada y en regla de todos los servicios prestados.



Es conveniente saber el número real de invitados que asistirán antes de contratar el banquete, para que no se de un problema de falta de cubiertos o sobren, pues costaría más caro sin necesidad. Lo normal es que se estime el número de cubiertos definitivo con una semana de antelación y que el establecimiento conceda un margen de error de 5 o 10 personas de menos.



Un aspecto primordial es comprobar la calidad de los productos que se consumirán, para evitar equívocos respecto a las primeras marcas que algunos establecimientos prometen. Para asegurarse de este extremo, se puede solicitar la notificación de los productos y marcas que se servirán.



Igualmente, se debe cuidar el estado de los alimentos. Tampoco hay que olvidar que los camareros y manipuladores de alimentos deben observar las normas de higiene necesarias en cuanto a manos, ropa, cabello y conductas o actividades que puedan perjudicar la salubridad de los alimentos.



Otro asunto importante es la seguridad en el local. Además de constatar que el local cuenta con una licencia de apertura acorde a la actividad que desarrolla, conviene verificar que también cumple la normativa en cuanto a extintores de incendios y que cuenta con salidas de emergencia.



Finalmente, si a pesar de tomar precauciones, los productos, servicios o sus precios no se ajustan a lo prometido en el contrato, hay que intentar una solución satisfactoria o interponer una reclamación.