Las oposiciones de Sanidad y Justicia siguen adelante

La falta de acuerdo para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2017 mantiene en vilo a miles de opositores que no saben qué pasará con los exámenes que se iban a convocar este año. Sin embargo, los de Sanidad y Justicia pueden respirar tranquilos y seguir estudiando porque las pruebas se mantienen. Así lo confirmó ayer la consejera de Sanidad, Encarna Guillén, quien afirmó que las oposiciones de su departamento siguen adelante tras el anuncio de la Consejería de Educación el pasado viernes de anular las pruebas que son de su competencia. Desde el Ministerio de Justicia también confirmaron, al ser preguntados por este diario, que se mantienen los exámenes previstos.

La consejera de Educación, Isabel Sanchez Mora, tiró el viernes un jarro de agua fría sobre los miles de opositores que tenían puestas sus esperanzas en las oposiciones de este año, exámenes que finalmente no se celebrarán. No ocurre así con Sanidad, donde las pruebas siguen adelante, como dijo ayer la consejera Guillén al ser preguntada por La Opinión. En este caso afirmó que las oposiciones para cubrir las tasas de reposición de 2014, 2015 y 2016 continúan con su calendario y no se verán afectadas porque no haya aún Presupuestos Generales del Estado. «No será así con las de 2017, que quedan en el aire a la espera de que se vayan solventando los problemas que han surgido», dijo la titular de Sanidad. Hay que recordar que la OPE (Oferta Pública de Empleo) que hay prevista este año en Murcia convoca 1.250 plazas para sanitarios, de las que 582 son de acceso libre y 668 de promoción interna. Precisamente sobre el baremo de la OPE se habló en la tarde de ayer en la reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad a la que estaban convocados todos los sindicatos del sector y a la que asistieron como representantes de Sanidad el gerente del SMS, Francisco Agulló, y los directores generales Pablo Alarcón y Mercedes Martínez Novillo. Estas oposiciones, que se iban a convocar a principios de este año, estaban a la espera de que se regule el baremo, que fue aprobado ayer con el apoyo de los sindicatos CCOO, Cesm y Csif, como confirmó el secretario de Sanidad en Comisiones, Javier Lanza.

La recuperación de la carrera profesional fue otro de los temas abordados y del que Agulló afirmó que se aprobará en breve en la Mesa General. Sin embargo, a los sindicatos no les convenció y dijeron que «nos genera bastantes dudas porque no dicen cuándo será ni cómo», según afirmó el secretario de acción sindical de Satse, Luis Esparza. En cuanto a la jornada de trabajo, todos los asistentes se mostraron a favor de seguir con la jornada de 14 horas para los enfermeros de UCI excepto los médicos y la Administración. «Es una agresión directa a los enfermeros», dijo Esparza.