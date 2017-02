La crisis política también preocupa a la Iglesia

El obispo de la Diócesis de Cartagena, monseñor José Manuel Lorca Planes, ha confesado que ve con "preocupación" los últimos acontecimientos políticos y judiciales que están sucediendo en la Región de Murcia con la investigación al presidente Pedro Antonio Sánchez, aunque también ha dicho que ve que "en un mar revuelto se pueden prestar cantidad de historias".

Lorca Planes, que ha optado por la "prudencia y serenidad", considera que lo mejor es que "hablen las personas que tienen que hablar, especialmente la Justicia, y que sean ellos los que determinen las cosas".

Y es que, ha dicho, si no es así "no nos favorece a nadie ni nada y la situación no será buena si no lo hacemos con la serenidad que corresponde a personas de buen juicio".

Monseñor Lorca Planes ha hecho estas declaraciones al ser preguntado momentos antes de inaugurar la Escuela de Hostelería y el restaurante de Cáritas Diócesis de Cartagena, que ha contado, igualmente, con la presencia del presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez; la presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver; la concejala de Derechos Sociales, Conchita Ruiz; y el director de Cáritas Diócesis de Cartagena, José Saura.