Sanidad mantiene las oposiciones

La responsable de Educación, Isabel Sanchez Mora, tiró el viernes un jarro de agua fría sobre los miles de opositores que tenían puestas sus esperanzas en las oposiciones de este año, que finalmente no se celebrarán. No ocurre así con Sanidad, donde las pruebas siguen adelante, como ha dicho la consejera Guillén al ser preguntada por La Opinión.

En este caso ha afirmado que las oposiciones para cubrir las tasas de reposición de 2014, 2015 y 2016 continúan con su calendario y no se verán afectadas porque no haya aún Presupuestos Generales del Estado. No será así con las de 2017, que quedan en el aire a la espera de que se vayan solventando los problemas que han surgido. Esta misma tarde está convocada la reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad en la que saldrá este tema y en la que se abordarán otras cuestiones como la recuperación de la carrera profesional para los sanitarios.