Cachá se desvincula del derribo de la guardería de La Paz

Menos de una hora duró la declaración de la consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ, en calidad de investigada por el derribo de la guardería de La Paz, que ordenó en el año 2007 la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia de la que ella formaba parte cuando era concejala del PP en el Consistorio de la capital.

«He respondido a todo lo que me han preguntado. Me siento muy satisfecha porque es muy fácil aclarar las cosas, me he quedado tranquila y ahora toca seguir trabajando por los murciano», indicó la consejera tras su declaración, a la que acudió asistida por sus abogados.

Adela Martínez-Cachá recordó que el derribo de la guardería de La Paz, una decisión que pretendía facilitar el desarrollo del proyecto de reconstrucción de este barrio murciano que promovía el constructor José López Rejas, se produjo el 24 de julio de 2007, poco más de un mes después de que ella hubiera tomado posesión como concejala del equipo de gobierno presidido por Miguel Ángel Cámara, también investigado por esta causa. La titular de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, además, señaló que este asunto no estaba dentro de las delegaciones que tenía asignadas dentro del Ejecutivo local, donde se ocupaba de las carteras de Parques y Jardines y Medio Ambiente. «Era miembro de la Junta de Gobierno y estaba obligada a asistir», añadió la consejera.

Cachá mostró su «máxima confianza» en la Justicia y espera que, tras su declaración, la causa se archive, como ya ocurrió en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Murcia, aunque el procedimiento fue reabierto más tarde tras los recursos de las partes.

En el caso Guardería también están imputados el exalcalde Cámara, así como la actual edil del PP María del Carmen Pelegrín, y otros exconcejales populares que formaron parte de la Junta de Gobierno qeu aprobó el derribo. Los abogados de los investigados solicitarán a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ que decrete el sobreseimiento tras la declaración de la consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente.