José Luis Díaz Manzanera: "No he sufrido las presiones que dice López Bernal, pero sé que han existido"

Al día siguiente de que siete de doce miembros del Consejo Fiscal apostasen por él como nuevo jefe de la Fiscalía Superior de Murcia, José Luis Díaz Manzanera asegura que no está nervioso con lo que tiene por delante. Para los que crean que su nombramiento es una artimaña para noquear a Manuel López Bernal, el nuevo fiscal superior explica que no descarta en absoluto que sea su antecesor en el cargo quien continúe con las investigaciones del caso Auditorio, puesto que fue él quien puso la querella por esa causa en 2015 y conoce en profundidad el caso. También lamenta que la Justicia en la Región siga escasa de medios, y pide al ministro que lo tenga en cuenta.

Atiende a LA OPINIÓN en su despacho de la cuarta planta de la Ciudad de la Justicia de Murcia, en una mañana en la que tanto su teléfono fijo como el móvil echaban humo. Periodistas de cadenas de televisión nacionales han estado desfilando durante horas por los pasillos donde se ubican, en fila, los despachos de los fiscales. Para recabar sus primeras declaraciones y también las de su antecesor en el puesto, Manuel López Bernal, que desataba una nueva tormenta política al decir que, en su cargo, se reciben presiones e intimidaciones. José Luis Díaz Manzanera afronta la responsabilidad que tiene por delante con ilusión.

P ¿Nervioso?

R No. Me preocupa ver qué hago con los asuntos que me quedan (como fiscal de Medio Ambiente y Delitos Urbanísticos), porque ahora todo no lo voy a poder despachar seguro. El Mar Menor sí es probable que me lo quede.

P ¿Qué tal estas primeras horas tras hacerse público su nombramiento?

R Ajetreadas. Aunque es ilusionante. Asumo un gran reto de responsabilidad. Y estoy tranquilo, porque tengo unos magníficos compañeros, con los que tengo una magnífica sintonía.

P ¿Le ha felicitado ya el fiscal superior saliente, Manuel López Bernal?

R Me ha felicitado. Y, bueno, yo a él lo veo contento. Ha realizado una labor extraordinaria. Yo voy a intentar mantener la línea de profesionalidad que ha presidido la actuación de Manuel López Bernal.

P Hablaba López Bernal, a las pocas horas de ser relevado, de las presiones que sufren los fiscales, incluso aludía a intimidaciones. ¿Ha sufrido usted también estas presiones?

R No. Pero me consta que esas presiones han existido. Al fiscal superior y al compañero de Anticorrupción (Juan Pablo Lozano). Pero no es un tema que me preocupe. Más adelante se irá viendo. Me suelo abstraer bastante de este tipo de situaciones.

P Ahora que pasa a ser fiscal superior, ¿teme que comiencen a llegarle esas presiones que padeció su antecesor?

R Vamos a ver. Espero que no. No es un tema que vaya a afectar a mi imparcialidad, en absoluto.

P Se produce el relevo en la Fiscalía Superior cuando apenas faltan unos días para que vaya a declarar como imputado el presidente de la Región, Pedro Antonio Sánchez, por el caso del Auditorio de Puerto Lumbreras. ¿Se hará cargo usted ahora de la acusación de este asunto o la seguirá llevando López Bernal?

R Es una cosa que estoy viendo. Estuve presente en las declaraciones de la juez de instrucción, cuando el caso estaba en Lorca. Tengo que plantearlo, a ver cómo se va a hacer eso. Y decidir.

P ¿Entonces podría seguir el caso en manos de López Bernal?

R No lo descarto.

P ¿Le ha llamado ya Pedro Antonio Sánchez para felicitarle por su nombramiento?

R No sé si tiene que llamar, desconozco si es algo habitual€ No, no lo ha hecho.

P Algunos grupos políticos señalaban estos días directamente al ministro de Justicia, Rafael Catalá, como responsable de injerencias políticas en la Fiscalía General del Estado, en especial en lo que respecta a la responsabilidad de Pedro Antonio Sánchez en el caso Púnica. ¿Cree que el ministro tuvo algo que ver en la decisión de la Fiscalía General de echar un capote a Sánchez y no pedir que se le procese por este asunto?

R El ministro debe ser sensato. Lo que decidiese la Fiscalía es una cosa que debe conocer y estoy convencido de que ha sido así. Él y el fiscal general del Estado tienen que dar las explicaciones oportunas.

P ¿Cree entonces que el ministro sí está detrás de la petición del fiscal general de no imputar a Sánchez en la Púnica?

R Eso ya lo tendrán que explicar ellos. Quien hay detrás, lo desconozco.

P «Destituido el fiscal que investigaba al presidente de Murcia». Es la lectura que varios partidos políticos y periodistas han hecho del relevo. ¿Cómo recibe usted estos titulares?

R La lectura que hay que dar evidentemente no es esa. Por las circunstancias que corresponden, su ciclo (el de López Bernal) había terminado. Y se ha optado por una línea, la mía, que va a ser de continuidad en las tareas de investigación y persecución, no solamente de la corrupción: de todas las materias que competan.

P ¿Cree que al final se le abrirá juicio oral a Sánchez?

R De ese tema hay que esperar a ver qué sucede. No se puede ni debe anticipar aún nada, y pueden quedar diligencias por practicar.

P También fue usted el fiscal del Tótem, uno de los primeros casos de corrupción que estallaron en la Región. ¿Cree que se aclaró y pagaron los culpables o las dilaciones indebidas hicieron mella en el proceso?

R Yo creo que los principales sí que pagaron con pena de cárcel (Juan Morales, exalcalde de Totana) y estuvieron en prisión. Los demás se quedaron en multas por ser penas pequeñas de prisión, y se sustituyeron por ese motivo.

P ¿Cuál es el procedimiento ahora para formalizar su nombramiento, tras los nombres propuestos por el Consejo Fiscal el miércoles por la noche?

R Se ha hecho ya formalmente la propuesta de nombramientos. Ahora irán al Consejo de Ministros, luego han de pasar por el rey, porque se firma por real decreto. Y finalmente se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Habría que irse a la semana que viene. A partir de entonces, hay veinte días para tomar posesión. Y tendrá lugar un acto.

P Uno de los asuntos estrella que ha llevado usted últimamente es el de la contaminación en el Mar Menor. ¿Cómo va esa investigación ahora?

R Estamos terminando de practicar diligencias. Vamos a ver qué resulta... Este tema sí tengo claro que quiero seguir llevándolo personalmente.

P ¿Cree que finalmente podrá sentar en el banquillo a los responsables de la degradación de la laguna salada?

R Ay, eso es lo que me gustaría averiguar. A ver si se puede concretar quiénes son los responsables. Para eso se están practicando las diligencias. En breve expira el plazo. A lo largo de abril tengo que tomar una decisión.

P En cuanto a la coordinación entre organismos para prevenir y denunciar delitos de maltrato animal en la Región de Murcia, ¿cómo va la iniciativa, impulsada por usted?

R Va un poco lento. Abrimos una línea de comunicación informatizada y mi idea es que se siga fortaleciendo. Yo, como fiscal superior, voy a continuar con este tema. Y el fiscal de Medio Ambiente que me vaya a sustituir, también. Que no quepa ninguna duda de que ese tema va a continuar hace adelante. Porque, además, hace falta que se consiga. Hay que acabar con la descoordinación, porque me consta que suceden muchos casos (de maltrato animal).

P ¿Tiene ya claro qué asuntos de los que actualmente hay abiertos seguirá investigando usted y cuáles cederá al nuevo fiscal de Medio Ambiente y Delitos Urbanísticos de la Región?

R Los asuntos de mayor complejidad los tendré que seguir llevando yo. El resto de temas€ habrá que ver el volumen. Creo que no voy a poder despacharlos todos. Luego está el problema de la ausencia de medios, que es una cosa muy obvia. Faltan tanto fiscales como jueces, funcionarios, peritos y Policía Judicial. Y medios materiales también faltan. Y que se termine de instaurar el sistema de digitalización de los expedientes, que está un poco verde. El ministro tiene que estar pendiente de todo esto..

P ¿Cree que veremos el tan deseado ´papel cero´ en los juzgados algún día?

R Espero que sí, pero me parece que todavía es pronto. Falta que termine de instalarse la digitalización de forma correcta, y que funcione sin problemas técnicos. Y habría que acabar con esos procedimientos que, a día de hoy, están en papel. Imagino que de aquí a unos años se podrá conseguir..

P ¿Se da formación a los profesionales de la Justicia para que se manejen bien con esta digitalización total que viene?

R Sí, se está planteando por parte de la Fiscalía General. No sólo se forma a fiscales: también a funcionarios y jueces. Se hace una labor de continuo reciclaje y continua formación.

P En su opinión, pese a todo, ¿funciona la Justicia en la Región de Murcia?

R Funciona, funciona. La cuestión es que va lenta. Suele llegar, aunque carezcamos de los medios necesarios. Es un problema que debe resolverse.