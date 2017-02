KO a las oposiciones a maestro

Lo que no han logrado tres concentraciones contra la convocatoria de oposiciones a maestro celebradas en las últimas semanas a instancias de los sindicatos de la Región, lo ha conseguido en unas horas el Ministerio de Hacienda.

La consejera de Educación, Isabel Sánchez-Mora, admitió ayer por la tarde que hay «problemas legales» o de cobertura jurídica por falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que pueden impedir que finalmente se convoquen. Es decir, sin presupuestos no puede haber oferta de empleo público.

El departamento de Sánchez-Mora había solicitado ayer más información al Gobierno de España sobre la aprobación de los presupuestos, explicaron fuentes oficiales, porque «es una interpretación totalmente nueva y necesitamos más información».

Además, «se están analizando las últimas novedades como que Castilla-La Mancha haya comunicado oficialmente que suspende oposiciones, junto a otras cuestiones como medidas que se van a adoptar sobre tasas de reposición», añadieron las mismas fuentes.

Desde la Consejería se insiste en que si finalmente no se convocan las pruebas -en principio para 448 plazas de Infantil y Primaria- no será por una decisión política, sino porque «técnicamente no sea posible».

Un factor clave en este asunto es la fecha. Si Hacienda confirmara a la Consejería que no es probable que se aprueben los PGE antes de dos meses, se puede decir que no habrá oposiciones. Fuentes de Educación explicaron a esta Redacción que «a día de hoy estamos ya en tiempos complicados» y que no se podría sacar la oferta pasado el mes de marzo.

No ocurriría lo mismo con otras ofertas como la de Función Pública o Sanidad, que no están tan sujetas al calendario, y que, de permitirlo los presupuestos, podrían ser convocadas.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Hacienda comentaron que aunque nunca han amenazado con impugnar las oposiciones que puedan convocar las comunidades autónomas, «sí hemos dicho que lo lógico y razonable es que se esperen a que están aprobados los Presupuestos Generales del Estado, pues nuestra intención es que en este marco se incluya la oferta de empleo público».

«En el Ministerio seguimos trabajando para conseguir unos Presupuestos de la mano de todo el mundo y en el que se incluya una oferta para 2017», añadieron.

Castilla-La Mancha ha sido la última comunidad autónoma que se ha desmarcado del pacto que habría llegado con Murcia y otras comunidades limítrofes como Andalucía para sacar una oferta en Educación, pero no es la única. Madrid, Extremadura, Aragón y Valencia tampoco las convocan y sólo las mantiene por ahora Andalucía, pero sin sacar plazas en Educación Infantil y Primaria ni Educación Física.