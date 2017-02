Un imputado en el caso Púnica reclama el mismo trato que la Fiscalía ha dado a Pedro Antonio Sánchez

José Fidel Saura, exconcejal del PP en Cartagena y ex jefe de gabinete de Juan Carlos Ruiz cuando era consejero, ha presentado un recurso de reforma contra el auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el que lo procesa por el caso Púnica. En el recurso, el abogado de Saura, Francisco Luis Valdés-Albistur, reclama para su defendido el mismo trato que la Fiscalía ha dado al presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, ya que considera que los supuestos contratos que la Consejería de Industria suscribió con empresas de la trama para el posicionamiento reputacional de Ruiz no se llegaron a firmar y que, por tanto, "no se ha producido perjuicio alguno para las arcas públicas".

La representación de José Fidel Saura, que fue detenido en la Operación Púnica y está acusado por el juez de tráfico de influencias, revelación de información reservada y fraude, apela al criterio de unidad de actuación que debe seguir el Ministerio Fiscal, tal y como proclama la Constitución Española en su artículo 124.2, así como al artículo 14 de la Carta Magna que señala que todos los españoles son iguales ante la ley. "Lo que sirve para uno, debe servir para todos", señala el letrado en su recurso, en el que también dice que, de lo contrario, ocurriría lo que relata la novela de George Orwel 'Animal Farm', que en uno de sus pasajes recoge como mandamiento la siguiente cita: "Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros".

Valdés pide que las dos fiscales que han instruido el caso Púnica desde el principio, que sí se mostraron favorables a la imputación de Pedro Antonio Sánchez al considerar que había tramado "un plan criminal" junto a la senadora popular Pilar Barreiro, se abstengan de informar subre el recurso de reforma. Y hace referencia a las recientes declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien apeló a la estructura jerárquica de la Fiscalía para justificar que no se reclamara la investigación del presidente murciano.

El recurso, de 43 páginas, reclama el sobreseimiento de las actuaciones contra José Fidel Saura, "quien debe salir del proceso penal, pues de lo investigado hasta ahora no hay prueba de que hubiera participado en los hechos, más allá de ser un mero jefe de gabinete que intenta ser amable y diligente".

En el auto de procedimiento abreviado dictado el pasado 17 de febrero, el juez Eloy Velasco señala a José Fidel Saura, junto con José Antonio Alonso Conesa (exalcalde de Cartagena) como el urdidor de la idea de mejorar la situación política de Juan Carlos Ruiz de cara a posicionarlo frente al electorado y frente al Partido Popular a través de la contratación fraudulenta de los servicios de las empresas de Alejandro de Pedro, uno de los cabecillas de la trama Púnica.