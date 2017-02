Aena contradice al consejero de Fomento y niega que haya acuerdo para cerrar San Javier

Las prisas del Gobierno regional por ultimar el acuerdo con Aena para cerrar el aeropuerto de San Javier y trasladar los vuelos civiles a Corvera no convencen a la empresa estatal. La sociedad que gestiona el aeropuerto púbico situado junto al Mar Menor exige garantías a la Comunidad Autónoma de que le pagará los 35 millones de compensación acordados antes de dar por resuelto el pacto y someterlo a la aprobación de su consejo de administración. Aena parece haber asumido que en la Región no caben dos aeropuertos y que la apertura de Corvera también sería ruinosa para San Javier, que desde hace varios años apenas consigue superar el millón de pasajeros, pero la sociedad entiende que no puede firmar nada hasta que Murcia le garantice los 35 millones, que la Comunidad intenta pagar a plazos.

A pesar de que el consejero de Fomento, Pedro Rivera, compareció ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno para anunciar que el esperado acuerdo con Aena está «esbozado» y lo daba prácticamente por resulto, la propuesta de cerrar San Javier para trasladar la actividad comercial a Corvera fue sometida el martes al consejo de administración de la sociedad por segundo mes consecutivo sin conseguir la aprobación. En ambos casos, fuentes de Aena dieron a entender que el máximo órgano de dirección de la compañía no podría pronunciarse hasta que el Gobierno murciano garantice el pago de los 35 millones en los que se ha fijado la indemnización. Estas reservas estarían motivadas por la propia naturaleza de la empresa pública, que desde hace varios años tiene una participación privada del 49%, lo que significa que la dirección está obligada a responder ante los accionistas de una decisión tan importante como el cierre de un aeropuerto rentable.

Mientras tanto, Aena está a la espera de conocer la condiciones del nuevo concurso que va a convocar la consejería de Fomento para adjudicar el aeropuerto de Corvera a una empresa dispuesta a abrirlo. La decisión de optar al contrato dependerá de las condiciones que establezca la Comunidad para resarcirse de los gastos que le ha ocasionado Corvera, incluida la indemnización a Aena, lo que resultaría una paradoja para la empresa presidida por José Manuel Vargas. Si además el Ejecutivo incluye en el pliego de condiciones del nuevo concurso el crédito de 182 millones que tuvo que asumir en 2013 y que fue refinanciado el pasado mes de diciembre, sería más difícil que Aena estuviera dispuesta a pujar.

Pedro Rivera dice que el texto del pacto «está cerrado»

El consejero de Fomento, Pedro Rivera, aseguró ayer que el Gobierno regional y Aena han cerrado el texto del convenio que permitirá fijar el procedimiento para acompasar el cierre al tráfico civil del aeropuerto de San Javier y la apertura y puesta en funcionamiento de Corvera. Pedro Rivera señaló que el convenio «ya está cerrado», lo que «pone de manifiesto que estamos de acuerdo en las obligaciones esenciales que contiene y la hoja de ruta que se ha de seguir por parte de la Administración regional y la entidad pública». El titular de Fomento subrayó que «tal y como se comprometió el ministro de Fomento con el presidente de la Comunidad, el consejo de administración de Aena abordó ayer (por el martes) este asunto y autorizó al presidente del operador aeroportuario español a la firma del convenio».