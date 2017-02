Educación reconoce que no puede convocar las oposiciones para maestros si no hay Presupuestos

La consejera de Educación y Universidades, María Isabel Sánchez-Mora, ha reconocido esta tarde que "hay problema legal" en el sentido de que si no están aprobados los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "ninguna comunidad puede convocar oposiciones"; una novedad, ha confesado, que "acabamos de conocer".

Por ello, ha mostrado su disposición a aclarar este asunto "lo antes posible, si es mañana, pues mañana mismo", para lo que ha solicitado al Gobierno de la nación más información sobre la aprobación de los PGE.

El problema, ha advertido en declaraciones a Europa Press, es que "nunca a estas alturas han estado sin aprobar los PGE y por eso no se podrían convocar oposiciones". Sánchez-Mora ha dejado claro que ninguna comunidad ha convocado, aunque lo que sí han dicho es la "intención" de hacerlo.

"Ayer conocimos que C-LM, en esa situación, dice que no las convocaría y estoy tratando de aclararlo de forma fehaciente con el Ministerio, porque hasta ahora solo lo tenemos por comunicados de algunos sindicatos o comunidades", ha explicado la consejera, quien ha insistido en que su intención es que el Ministerio se lo confirme para "aclarar" el nuevo escenario.

El problema fundamental es que para que pueda haber oposiciones deben convocarse, como tarde en las próximas semanas y nadie confía en que los presupuestos generales del Estado puedan estar listos antes de dos meses.

Pese a estos problemas, la consejera ha recordado que tenía un acuerdo con varias comunidades limítrofes de convocar oposiciones al Cuerpo de Maestros este año. En el caso de Murcia "se anunció que se convocarían oposiciones, pero la convocatoria no se ha hecho en Murcia ni en otro sitio y, por lo tanto, no se pueden impugnar".

No obstante, ha manifestado que la intención del Gobierno regional es "dotar de estabilidad la plantilla, así como tener un empleo de calidad, de que 448 familias como mínimo, si no se ampliaba la tasa de reposición tuviera esa estabilidad y que si conseguimos que la tasa de reposición se quite, la intención es sacar más plazas aún consensuadas con los sindicatos".

Por ello, ha dejado claro que la postura que defiende el Ejecutivo murciano es "sacar oposiciones, crear empleo de calidad y el sacar el número más alto de plazas", de forma que ha vuelto a instar al Estado a que "retire" la tasa de reposición.

El Gobierno de la nación sostiene que las comunidades autónomas no pueden convocar oposiciones docentes este año hasta que no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017, que establecerán la Oferta de Empleo Público.

La consejera ha hecho estas declaraciones a preguntas de Europa Press momentos antes de entregar los Premios Extraordinarios de Bachillerato y el galardón al ganador regional del 'Concurso hispanoamericano de ortografía'.

Datos del elemento