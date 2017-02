Abren juicio contra el doctor Vela por el robo de una bebé murciana en el año 1969

La presidenta de SOS Bebés Robados Murcia es la primera víctima de un caso de recién nacidos robados en España que verá cómo su denuncia llega a juicio. Después de que la monja María Gómez Valbuena muriera sin ser juzgada, Inés Madrigal puede ver sentado en el banquillo al doctor Eduardo Vela, quien presuntamente falseó los documentos de su nacimiento y sería responsable de su adopción ilegal, allá por el año 1969.

Y es que el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid ha decretado la apertura de juicio oral contra el doctor Eduardo Vela por el robo de Madrigal.

En un auto, el magistrado decreta la competencia de la Audiencia Provincial de Madrid para juzgar el caso y requiere al procesado una fianza de 465.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponerle.

Del mismo modo, se ratifica la situación de libertad provisional del acusado.

La Fiscalía Provincial de Madrid pide once años de prisión para el ginecólogo por participar en el robo de Inés Madrigal, que nació en 1969 y fue sustraída de sus padres biológicos y entregada a una pareja que no podía tener hijos, mientras que la acusación particular solicita trece años de cárcel.

Según recuerda el auto, la Fiscalía acusa al doctor Eduardo Vela un delito de sustracción de menor de siete años, otro de suposición de parto cometidos por facultativo y otro de falsedad en documento oficial.

Él culpa a la matrona

Asimismo, el fiscal fija en su escrito una indemnización a Inés Madrigal de 350.000 euros.

Vela ya declaró como imputado en diciembre de 2013 en relación con la denuncia del robo de Madrigal, aunque se desvinculó de esa supuesta trama y negó su participación en los hechos.

El ginecólogo reconoció su firma en el certificado de nacimiento de Inés Madrigal porque «firmaba cosas sin mirarlas».

Dijo además que no se explicaba ese hecho porque no conocía a Inés Pérez, una mujer estéril que figura como la madre biológica de la denunciante, pero que en realidad era la madre adoptiva. En el careo de 2013, Vela aseguró no estar implicado en el caso e indicó que, si alguien llevó a cabo el robo de bebés, pudo ser la matrona. Hace años, el médico ya pidió que se archivase el caso, porque él dice que ha prescrito.