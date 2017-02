Podemos impulsa una reforma del Estatuto para eliminar los aforamientos

Óscar Urralburu ha asegurado que el aforamiento está permitiendo a Pedro Antonio Sánchez dilatar el tiempo y "alargar el momento de sentarse en el banquillo", por ello y ante la "grave crisis institucional y de gobierno de la Región de Murcia" con el presidente y la consejera de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá imputados por corrupción, la "prioridad de los grupos parlamentarios en la Asamblea debe ser eliminar los privilegios que otorga el aforamiento para que ningún político pueda esconderse de la Justicia detrás de su escaño o de su puesto en el Consejo de Gobierno. Debe ser el fin de los privilegios para salvar a presuntos delincuentes de pasar por los juzgados.".

Por ello, el portavoz parlamentario lo ha planteado en la comisión que trabaja para la reforma del Estatuto. Urralburu ha explicado que esta comisión "no puede seguir trabajando con normalidad hasta que no se aborde la reforma urgente de los dos artículos que atañen a los aforamientos. No podemos esperar a que acabe la legislatura y haya nuevo estatuto para enfrentarnos a este asunto. Además, los cuatro grupos parlamentarios y el propio presidente en su discurso de investidura, llevábamos esta propuesta como cabeza de cartel".

Según Óscar Urralburu, tanto Partido Socialista como Ciudadanos están de acuerdo, ya que han comprendido que "ningún político puede estar por encima de cualquier otro ciudadano. Debemos ser ejemplo y no ser unos privilegiados frente a la Justicia. Los tiempos de los políticos en los tribunales deben ser iguales al de resto de personas".

De hecho, ha añadido Urralburu, sin estos aforamientos "no estaríamos inmersos en este escándalo judicial de Pedro Antonio Sánchez. Fue en 2015 cuando la Fiscalía presentó la querella y desde entonces lo único que ha pasado es que Pedro Antonio Sánchez se ha protegido, se ha agarrado a su aforamiento para no dar la cara y provocar la mayor crisis institucional de la Región de Murcia. Ahora estamos pagando el precio en contra de los intereses de la mayoría de murcianos y murcianas".

Por todo esto, Óscar Urralburu, portavoz parlamentario de Podemos ha incidido en que no tiene sentido "continuar sentados en una comisión que no actúa sobre los problemas más graves de la Región, sino que sirve a los intereses de un presidente y un PP que buscan ganar tiempo y hacérnoslo perder a todos".