Urralburu, miembro estatal del área de Anticorrupción

El secretario general de Podemos Región de Murcia y portavoz parlamentario, Óscar Urralburu, ha señalado que Anticorrupción es un área "prioritaria" para la Región puesto que tenemos a nuestro máximo representante institucional, el presidente Pedro Antonio Sánchez, "en el centro de una trama criminal corrupta que nos ha salpicado a todos y que ha puesto al presidente en una cuenta atrás que sólo puede acabar con su dimisión".

Urralburu ha afirmado que tras el Consejo Ciudadano Estatal de este sábado la organización se ha vuelto "más fuerte y madura" y ha comprendido "que no se pueden cometer los mismos errores". La nueva ejecutiva, según Urralburu "está preparada y con la hoja de ruta necesaria para ganar el gobierno en 2020".

El portavoz parlamentario y, secretario general, ha asegurado que Podemos tiene por delante retos como el de marcar "una agenda organizativa clara y competente, que sea política y social y con una astucia institucional determinante y coherente en todo el país para avanzar en el cambio cultural. Es mucho el trabajo que nos queda y no debemos perder el tiempo".

Asimismo, ha subrayado que su entrada en el área de Anticorrupción viene dada por la "escandalosa situación del PP en Murcia". Por ello, ha añadido que la lucha por la regeneración democrática y contra la corrupción "tiene que ser clave, al igual que la lucha social y política en los campos propios de las políticas públicas. Vamos a generar mucha pelea en el cambio del modelo productivo y del modelo energético".

En la Región de Murcia, ha finalizado Urralburu, "vamos a estar muy pendientes de la futura renovación del fiscal jefe, para que sea transparente y sin intervenciones del gobierno regional, así como de los múltiples causas que están abiertas, ya no solo las que afectan al presidente regional, Púnica, Auditorio, Pasarelas, etc, sino las que nos vienen como resultado de 20 años de mayorías absolutas, Zerrichera, Novo Carthago, Umbra, Barraca, etc. Una lista que nos averguenza", ha dicho Urralburu y de lo que "tenemos que librar a los murcianos gracias al trabajo desde todas las esferas".