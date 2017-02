Hernando: "Algún fiscal tiene la obsesión de perseguir a Pedro Antonio"

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, dijo ayer que «algún fiscal» tiene desde hace tiempo «la obsesión por perseguir al presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia», Pedro Antonio Sánchez.

«Hay fiscales que a lo mejor insisten en ver delitos donde no los hay. En el caso de Murcia, le han dicho 14 veces a un fiscal que no hay delito, se lo han dicho los jueces», sostuvo Hernando en declaraciones en Almería.

Añadió que «a lo mejor» el fiscal «toma decisiones con una percepción o interpretación del Código Penal que está más bien en su imaginación». En relación con el caso Púnica, subrayó que la Fiscalía funciona «con normalidad» y que la discrepancia entre distintos fiscales es algo que «ha sucedido siempre».

Sin dimisión a la vista

Fernández Maillo defendió la presunción de inocencia de Sánchez, se mostró convencido de que no ha cometido delito alguno y denunció la campaña de «acoso y derribo» que contra él está protagonizando la oposición.

A su juicio, Sánchez no ha firmado ningún contrato con la trama Púnica y no puede haber cometido un delito «quien no ha utilizado dinero público ni ha firmado contratos».

Por su parte, El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, aprovechará la sesión de control al Gobierno del próximo miércoles en el Congreso para echar en cara al presidente, Mariano Rajoy, los casos de corrupción que afectan al PP, entre ellos el de Pedro Antonio Sánchez. «¿Con cuántos casos aislados la corrupción deja de ser aislada?», reza la irónica pregunta que Iglesias pretende formular la próxima semana al jefe del Ejecutivo, quien en más de una ocasión ha definido como hechos «aislados» estos asuntos.