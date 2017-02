Segundo asalto contra las oposiciones

Las oposiciones convocadas para Primaria concentraron por segunda vez a los interinos en señal de protesta, esta vez más de un centenar frente al Palacio de San Esteban, sede de la Presidencia de la Región, a la que acudirán de nuevo mañana.

Portando señales de 'Stop oposiciones', los manifestantes pidieron la dimisión de la consejera de Educación, María Isabel Sánchez Mora, al grito de «no a la oposición, consejera dimisión». Y es que los docentes no llegan a entender cómo el motivo que la llevó a desconvocar las oposiciones a Secundaria el pasado año no sirve para las de Primaria. Por ello, desde los sindicatos docentes que convocaron la concentración (SIDI, Anpe, Fesp-UGT y CSIF) y la asociación Adimur solicitan que no se celebren las oposiciones este verano, ya que las comunidades autónomas limítrofes no sacan plazas este año, por lo que se produciría el temido 'efecto llamada'.

«El hecho de que no coincida con el resto de comunidades provocará que el 70% de las plazas 'vuelen'. A eso hay que añadir que se reordenarán las listas de interinos, por lo que además entrarán en esos listados», explicaba Luis Prieto, de SIDI, que achaca la inamovilidad de la postura de la Consejería a la búsqueda de votos.

Los interinos y sus representantes sindicales, que también pidieron la regulación a nivel nacional, indicaron que la voluntad de la Consejería sigue siendo convocar, y que «se niegan a escuchar», a pesar de que el informe del Ministerio de Hacienda ha dicho que no se puede ofertar empleo público sin haber aprobado los presupuestos del año, motivo que ha llevado a Castilla la Mancha a desconvocar sus oposiciones, según explica Francisco Espinosa, de Anpe. «Es un despropósito engrosar el paro en Murcia y bajarlo en las comunidades limítrofes», asegura, además de cifrar la lista de interinos, sólo en el bloque 1, en mil más que el curso anterior, por lo que «no entienden la obsesión de la consejera por sacar plazas en beneficio de otras comunidades sin querer negociarlo». Los sindicatos, que anunciaron que el PSOE preguntará al ministro en el Senado sobre las tasas, hablaron de «una venta política de puestos de trabajo».

Regulación en las comunidades

La Federación Regional de Estudiantes Murcianos (Feremur), por su parte, pidió regular la convocatoria de oposiciones en las comunidades. A su juicio, «deben celebrarse las oposiciones convocadas para este año». Su presidente, Rafael Olmos, afirmó que «en octubre se anunció que habría oposiciones, y hay miles de opositores que llevan preparándose desde hace meses». Olmos recalcó que «no es posible guardar este cupo de plazas (448) para otro año, ya que podrían perderse».