Los cruces inteligentes de Tráfico llegan a la Región

La jefatura Provincial de Tráfico empezará a aplicar próximamente una serie de medidas urgentes en materia de seguridad vial en la Región de Murcia como parte del plan nacional presentado recientemente por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, con el objetivo de reducir la siniestralidad en nuestras carreteras. Estas son las medidas más importantes que se implantarán en la Región.



1. Cruces inteligentes

Este sistema tiene el objetivo de mejorar la seguridad en los cruces más peligrosos en carreteras convencionales. Se trata de la implantación de sistemas de señalización dinámica preventiva de la presencia de vehículos, compuestos por un sistema de detección de vehículos en los ramales de acceso a la vía con preferencia.

Este elemento se activa cuando detecta un vehículo en uno de los ramales de acceso al cruce, alertando al conductor que circula por la vía con preferencia de la presencia de vehículos en el cruce y facilitando que modere la velocidad en la aproximación al cruce.

Desde la DGT explica que, aunque el punto no está decidido, sí que confirman la instalación de un cruce inteligente en las vías de la región de Murcia. Será el primer elemento de este tipo en una carretera regional.



2. Guías sonoras para no invadir el carril contrario

Otra de las medidas consiste en la instalación de guías sonoras longitudinales para prevenir salidas de la vía e invasiones del carril de sentido contrario en carreteras convencionales.

Se trata de una medida vial de bajo coste que "puede prevenir los accidentes por salidas de vía y las colisiones frontales o frontolaterales por invasión de carril adyacente", explica Virginia Jerez, jefa provincial de Tráfico.

Esta medida, que se aplicará en la RM-714 (Jumilla-Caravaca), ofrece una serie de ventajas, como mayor sonoridad en los vehículos y especialmente en camiones, garantiza la integridad del pavimento, incluso en zonas de heladas, son compatibles con las máquinas quitanieves, no entorpece ni pone en riesgo a ningún usuario, no requiere mantenimiento y no impide ni limita los adelantamientos con seguridad.

También ha confirmado la instalación de guías sonoras transversales, cuyo objetivo principal será alertar al conductor de la proximidad de puntos peligrosos, en la RM-711 (Venta Cavila-Lorca) y RM-730 (Caravaca-límite provincia de Granada).

3. Cambios en las zonas de adelantamiento permitidas

La racionalización de las zonas de adelantamiento es otra de las medidas más importantes. Para ello, se analizarán las zonas de adelantamiento de aquellos tramos de carretera convencional con mayor siniestralidad, se repintarán y reubicarán las señales verticales en las zonas de adelantamiento en función del análisis y estudio de los tramos y se reforzará, mediante marca vial doble y/o elementos de balizamiento o separación, determinados tramos con prohibición de adelantamiento.

4. Avisadores de velocidad

La cuarta medida será la instalación de avisadores de velocidad, que pretenden mejorar la seguridad en los elementos de trazado más críticos en carreteras convencionales (como en curvas de radio reducido, acuerdos verticales convexos, proximidad a poblado).

Se trata de unos paneles que combinan parte fija (límite de velocidad legal) y parte variable de LED's (velocidad real de circulación del vehículo), y 2 focos LED's que destellan cuando el límite es excedido y se activa cuando detecta (mediante un sensor con tecnología Doppler) un vehículo que excede el límite de velocidad legal. En la Región de Murcia se instalarán dos o tres avisadores de velocidad en carreteras aún por determinar.

5. Radares de velocidad

La quinta medida se centra en la instalación de un punto de control de velocidad en tramos de especial peligrosidad. Su función es reducir la accidentalidad en los tramos de carretera convencional donde ésta esté relacionada con el incumplimiento de los límites de velocidad establecidos.

Estos elementos se ubicarán en aquellos puntos donde objetivamente sea necesario y se hayan explorado o ejecutado ya medidas alternativas o complementarias al control de la velocidad para asegurar la adecuación de la limitación y de la señalización. Aunque aún está pendiente determinar su ubicación, se ha confirmado la instalación de un radar de estas características.

6. Cáramas de control de cinturón

Tras la correcta evaluación del funcionamiento de las cámaras de control del cinturón se está en disposición de iniciar, próximamente, su uso en la A-30 (kilómetro 112+900) sentido decreciente; y en sentido creciente en la A-30, (kilómetro 98+500) y la A-7 (kilómetro 554+750).

7. Radares de tramo

Por otro lado, se reforzará la señalización de los tramos invive para prevenir en los tramos de carreteras convencionales con mayor índice que evalúa la presencia del binomio exceso de velocidad y accidentalidad. Estos dispositivos miden el tiempo que tarda un vehículo en recorrer un tramo concreto.



8. Nuevas rutas ciclistas

Y se señalizarán nuevas rutas ciclistas seguras para facilitar y proteger el tránsito de ciclistas por las carreteras convencionales y reducir la accidentalidad de este colectivo vulnerable en nuestras vías. Para ello, se instalará una señalización de advertencia a todos los usuarios de la vía de períodos, tramos y rutas con elevada intensidad circulatoria de ciclistas.

Esta señalización incluirá limitaciones de velocidad durante días y periodos horarios concretos, de carácter temporal en los tramos de vías interurbanas definidos.

La determinación de las ubicaciones se decide de forma conjunta y consensuada por la federación de ciclismo provincial, el titular de la vía y la Dirección General de Tráfico.