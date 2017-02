Los agricultores quieren pinchar el acuífero

El presidente de COAG en el Campo de Cartagena, Vicente Carrión, ha alertado este jueves que necesitan agua, porque la que tienen "no es suficiente para sacar los cultivos adelante". Por ello, ha resaltado la necesidad de que se les deje utilizar el agua del acuífero con los tratamientos "oportunos", evitando "la intrusión del acuífero en el Mar Menor, que es lo que está ocurriendo en estos momentos".

A su juicio, "lo que no pueden pretender ahora es poner en marcha todas las desaladoras para darnos agua a los cultivos del Campo de Cartagena, porque los costos se disparan de precio, además de que el agua no vale y no es suficiente".

Momentos antes de asistir a la reunión de representantes de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Fecoam, Asaja, Upa, Proexport y regantes del campo de Cartagena con la consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, ha dejado claro que el vertido cero "no es la rambla del Albujón y ahora se ve la intrusión de agua subterránea en el acuífero".

"Estamos regando con nada, el canal del trasvase está todavía seco, porque está a falta de limpiar y gracias a las últimas lluvias que han venido regamos, pero el agua de los pozos es de muy mala calidad".

Por su parte, la consejera ha asegurado que el Gobierno regional "quiere estar al lado del Campo de Cartagena, pudiendo contribuir con ellos en la búsqueda de soluciones a un problema complejo".

La opción que se baraja en El Mojón, ha explicado, es que se instale una estación para "desnitrificar y para ello contará con el apoyo y asistencia técnica del Gobierno regional, a través de la entidad de saneamiento que lleva meses haciendo pruebas con salmueras procedentes de los agricultores".

Se ha informado que la planta piloto de desnitrificación situada en la estación depuradora de Los Alcázares está teniendo un rendimiento del 94,1 por ciento.

Martínez-Cachá ha dicho que estos resultados "ponen de manifiesto la viabilidad de este sistema, con el que las comunidades de regantes del Campo de Cartagena podrán seguir avanzando en medidas para desarrollar su actividad agrícola, siendo compatible con la recuperación ambiental del Mar Menor".

"El Gobierno regional está junto a los agricultores del Campo de Cartagena para seguir buscando soluciones a un problema que es complejo para el sector", ha dicho la consejera.

Los trabajos se están realizando en la planta piloto de desnitrificación situada en la estación depuradora de Los Alcázares, y está tratando el agua de rechazo de la ósmosis de la desalobradora del Mojón, ya que este emplazamiento es el que se baraja para su puesta en marcha.

Desde el organismo de cuenca su presidente, Miguel Ángel Ródenas,

ha afirmado que "por parte de los agricultores y usuarios aún no se ha presentado el documento de evaluación ambiental y en cuanto lo presenten se hará el estudio".

No obstante, ha reconocido que abrir 200 pozos en la orilla del Mar Menor es un asunto que hay que evaluar "muy bien", para después precisar que "no se hará daño al Mar Menor, ni los humedales".

La CHS adelantó que están a la espera de que la Mancomunidad de Canales del Taibilla les informe de las condiciones técnicas y económicas para poder llevar a cabo el suministro hídrico desde las desalinizadoras San Pedro I y II.