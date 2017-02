Educación advierte de que "sí o sí" habrá oposiciones a maestro este año

No hay vuelta atrás. Así de claro lo volvió a dejar ayer el director general de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, Enrique Ujaldón, durante la mesa técnica sobre la convocatoria de oposiciones a maestro de este año, quien aseguró ante preguntas de los sindicatos que «sí o sí» iba a seguir adelante la prueba y que «no hay ningún escenario en el que se replanteen retirar la oposición de 2017».

De nada sirvieron los argumentos que, de nuevo, pusieron sobre la mesa los sindicatos sobre el efecto llamada que iba a tener para opositores de comunidades limítrofes como Andalucía -que no va a sacar plazas ni de Educación Infantil ni Primaria, ni de Educación Física-; Castilla-La Mancha -que se lo está pensando-, y Valencia - que ya es seguro que no va a convocar-. Sólo 448 plazas para una cifra de opositores que, estiman, rondarán los 15.000.

El responsable de Enseñanza de FeSP-Ugt, Alfonso Vera, quien junto con Luis Prieto de Sidi abandonaron la reunión como protesta, insistió en que no comprendían que el argumento esgrimido para no convocar oposiciones a Secundaria, no sirva para Infantil y Primaria.

«Yo no entiendo el enrocamiento de la postura de la Consejería, por más que le doy vueltas», apuntó Prieto, quien anunció que ambos sindicatos habían convocado al conjunto de la comunidad educativa a participar en la concentración de mañana jueves, a las 18 horas en el Palacio de San Esteban «para detener este disparate». Sería la segunda protesta tras la que tuvo lugar el lunes a las puertas de la Consejería.

«Ellos siguen adelante con la orden de convocatoria de las oposiciones, pero yo he dejado claro que desde Ugt ni negociamos nada ni la apoyamos», aseguró Alfonso Vera.

Descoordinación nacional

De hecho, el ugetista se preguntó cómo, si se habla tanto de lograr un Pacto por la Educación para todo el territorio nacional, se podía permitir este descontrol a la hora de convocar oposiciones.

«Es imposible lograr una sostenibilidad laboral en este campo si cada uno convoca cuando quiere y como quiere», defendió, a la vez que apostó por una calendario fijado a priori como el que tienen en Castilla y León.

Los opositores de esa Comunidad Autónoma ya saben, dijo, el día exacto y el año en el que va a haber convocatoria para Infantil y Primaria, «lo que les permite prepararse con tiempo».

Por su parte, desde el sindicato Sterm denunció en un comunicado que «el Gobierno Regional no busca la estabilidad en las plantillas docentes sino un titular de prensa» y «exigió» a la consejera que reflexione antes de convocar las oposiciones.