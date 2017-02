"No" a las oposiciones a maestro

"No" a las oposiciones a maestro

Varios cientos de profesores e interinos y de aspirantes a maestro se concentraron ayer por la tarde a las puertas de la Consejería de Educación y Universidades para protestar por la convocatoria de este año de oposiciones a Educación Infantil y Primaria, y para pedir que, para evitar el efecto llamada de opositores de otras Comunidades limítrofes, se pospongan para otro año.

La protesta fue convocada por FeSP-UGT y en ella participaron también los sindicatos Anpe, Csif y Sidi. Asimismo, la concentración contó con el apoyo de la asociación de interinos, Aidmur.

Entre las pancartas que portaban los profesores e interinos se podían leer los mensajes 'Stop al desastre actual por comunidades', 'Stop oposiciones Murcia', '¿Qué interés tienes en convocar oposiciones?' y 'Oposiciones reguladas a nivel nacional, ya'.

Los concentrados también pidieron mantener una reunión con el presidente Pedro Antonio Sánchez, para lograr que la convocatoria finalmente no se produzca, ya que no consideran a la consejera Isabel Sánchez-Mora como una «interlocutora válida». A la hora de escribir esta información aún no habían recibido notificación del presidente sobre la posibilidad de reunirse con ellos.

«No entendemos que sea tan difícil de tomar esta decisión», ha comentado el responsable de Enseñanza de UGT, Alfonso Vera, quien, al igual que sus compañeros, insistió en que «se va a producir un efecto llamada brutal».

Este sindicato ya anunció que, junto con Aidmur, va a analizar otras posibles actuaciones a llevar a cabo para paralizar «esta desastrosa convocatoria» y que sus servicios jurídicos están estudiando «de qué manera se puede lograr».

Por su parte, Pedro García, de Csif, insistió en que «si sigue adelante los perjudicados no van a ser sólo los interinos sino todos aquellos que han terminado la carrera y se presentan por primera vez este año».

Todos insistieron en que 448 plazas «es un cantidad ridícula» y «seguimos sin saber si se retirará la tasa de reposición».