PAS contesta a la CROEM que el contrato de Corvera se lo llevará la mejor oferta

El presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, respondió ayer a la CROEM que no puede excluir a Aena del concurso para adjudicar el contrato de Corvera, porque sería «ilegal» . «No podemos convocar una licitación con nombre y apellidos», dijo el jefe del Ejecutivo regional en contestación a las reservas de los presidentes de la patronal, José María Albarracín, y del Grupo Fuertes, Tomás Fuertes, quienes se han mostrado en contra de que Aena asuma la gestión del aeropuerto de Corvera.

Durante un acto organizado por la Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur), Albarracín y Fuertes manifestaron que el interés de la sociedad que gestiona los aeropuertos públicos está en rentabilizar la inversión realizada en el de Alicante, por lo que Corvera pasaría a convertirse en un aeropuerto «residual». Albarracín recordó que hay un grupo de empresarios murcianos interesado en el nuevo contrato de Corvera, que está negociando con una compañía de ámbito nacional para que asuma la gestión técnica del aeropuerto.

Mientras tanto, el Gobierno regional está negociando un acuerdo con Aena para trasladar los vuelos civiles de San Javier a Corvera, que obligaría a la Comunidad Autónoma a compensar a la sociedad estatal por las inversiones realizadas en la segunda pista y la nueva terminal. En compensación, la nueva concesionaria no tendría que competir con San Javier, que en 2016 consiguió más de un millón de pasajeros.

La respuesta de Pedro Antonio Sánchez a los empresarios es que «sacar una licitación con nombre y apellidos no es legal. El Gobierno no se puede anticiparse, tiene que actuar con arreglo a la ley, y ésta dice que hay que sacar un concurso con unos criterios y puntuaciones que garantizan que el proyecto adjudicado para la explotación del aeropuerto sea el mejor y luego obligar a que se cumpla», indicó el presidente. El jefe del Ejecutivo regional animó a los grupos interesados «a que presenten el mejor proyecto, porque eso será lo mejor para Murcia. Nosotros no podemos sacar una licitación con nombre y apellidos; eso no es legal».

En un encuentro con jóvenes investigadores en el instituto Floridablanca de Murcia, Pedro Antonio Sánchez explicó que ha dado instrucciones al consejero de Fomento, Pedro Rivera, para que la licitación del nuevo contrato «sea un concurso ambicioso, que garantice que el aeropuerto internacional nos coloque, con toda nuestra potencialidad, en el mapa internacional aeroportuario. Esto es lo que necesita la Región y vamos a velar porque la mejor oferta lo consiga».

Pedro Antonio Sánchez aseguró que «el Gobierno lo que hace es cumplir la ley y garantizar la igualdad de oportunidades. Eso quiere decir que estamos trabajando con el Ministerio para conseguir un acuerdo que haga posible que se cierre el aeropuerto de San Javier cuando abra el aeropuerto internacional de la Región de Murcia».

Apuntó que el acuerdo establecerá que se den facilidades para que se garanticen «en la medida de lo posible los empleos actuales del aeropuerto de San Javier y que la Región tenga un gran aeropuerto internacional. Lo que interesa a los murcianos y a la Región es que quien gane el concurso sea quien presente mejor oferta». Añadió que el concurso está preparado «y se publicará inmediatamente después de que haya acuerdo con el Ministerio».