La CROEM pide la condonación de 6.000 millones de deuda con el FLA

Advierte de que Murcia no podrá cumplir el déficit si no se cambia el sistema

La CROEM también defiende la condonación de la deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), al que Murcia debe unos 6.000 millones de euros. En un informe sobre los presupuestos de la Administración regional para 2017 la patronal destaca que la asunción de esta deuda con el fondo creado por el Estado en 2012 para financiar a las autonomías con dificultades es la única forma de que las regiones con menos ingresos puedan salir de los números rojos. Sobre las cuentas de este año la organización empresarial destaca que «más de nueve de cada diez euros disponibles se destinan al gasto corriente», lo que deja poco margen para emprender nuevos proyectos. Aunque la inversión crece un 22% y alcanza los 247 millones, la CROEM recuerda que entre 2011 y 2015 la Administración regional ha dejado de invertir 300 millones, dado que el grado de ejecución de estas partidas es muy escaso.

El informe de la patronal señala que las cuentas de este año elaboradas por el consejero de Hacienda, Andrés Carrillo, «parten de un escenario macroeconómico conservador y creíble», aunque deja claro que «el sistema de financiación autonómica dificultará cumplir el déficit». Una de las razones es que «las transferencias corrientes esperadas en este 2017 ascienden a 868,6 millones, lo que supone un 3,6% menos que las presupuestadas en 2016». En su mayor parte, este descenso «se debe al capítulo de la participación en el sistema de financiación autonómica, que pasa de 612,4 millones en el ejercicio pasado a 596,7 en los presupuestos de 2017 (-2,5%)». Al mismo tiempo, se ha producido «un recorte de 18,3 millones en los Fondos Sociales Europeos, que rebaja la partida de transferencias corrientes del exterior a 26,6 millones (frente a los 45 millones del 2016)».

En esta situación, aunque los autores del informe reconocen los esfuerzos realizados por la Comunidad para cumplir el déficit, dan por hecho que «los menores recursos por habitante que la Región de Murcia recibe del sistema de financiación autonómica impedirán cumplir» el techo del 0,6% autorizado para este año. Por esa razón consideran que «la reforma del sistema de financiación y la condonación de la deuda financiada con el Fondo de Liquidez Autonómica a las regiones actualmente infrafinanciadas son elementos clave para que la Administración regional pueda alcanzar el equilibrio presupuestario a medio plazo».

La Comunidad debía algo más de 8.150 millones en la segunda mitad de 2016, aunque esta cifra se incrementó a finales de año con un envío extraordinario del FLA de 250 millones, destinado al pago de facturas. Dado que el 70% de la deuda regional corresponde a los créditos del ICO canalizados a través del FLA, la cantidad que Murcia debe al Estado a causa de la infrafinanciación ronda los 6.000 millones.

La petición de la CROEM se suma así a la reivindicación que Murcia y otras cinco comunidades autónomas gobernadas por el PSOE vienen haciendo desde hace semanas para que el Estado asuma una deuda acumulada que, en el caso de la Región, duplica el presupuesto de este año. No obstante, Andrés Carrillo precisa siempre que el objetivo no es la condonación, dado que eso generaría desconfianza en los mercados financieros internacionales, sino «la mutualización de la deuda» para que sea asumida por el Estado.

A su vez, «las operaciones financieras ascienden a 1.137 millones (un 12,7% más que en 2016), ante la necesidad de emitir nueva deuda para financiar los gastos, como ponen de manifiesto los elevados pasivos financieros (996 millones)».

Aunque los ingresos no financieros de la Comunidad aumentan un 1% y alcanzan los 4.105 millones, la patronal considera que se trata de «una previsión más realista que en casos anteriores», no exenta de «cierta sobreestimación en determinadas partidas». Añade que «el aumento en los ingresos contribuirá a reconducir el excesivo déficit, tendrá que evitar el deterioro de la actividad económica e ir ligado a un mayor grado de ejecución para dotar a los presupuestos de realismo. Este último extremo no ha existido años atrás», precisa el informe.