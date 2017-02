Asaltan por segunda vez la casa del fiscal anticorrupción de Murcia

El fiscal Anticorrupción de Murcia Juan Pablo Lozano, que investiga casos judiciales como el Novo Carthago o Umbra, ha sufrido un segundo asalto a su domicilio, según ha podido confirmar esta redacción.

Este segundo asalto se produjo el pasado seis de enero, según explicaba el propio Juan Pablo Lozano este martes por la noche, quien añadía que, en esta ocasión y a diferencia del allanamiento sufrido en julio del año pasado, los ´intrusos´ no se llevaron nada de valor. En la primera ocasión, los únicos objetos que echó en falta el fiscal fueron un ordenador y un frasco de colonia.

En el ordenador, precisamente, el representante del Ministerio Público guardaba documentos referentes a las investigaciones que dirige. No obstante, añadía el fiscal, resultaba obvio que el pasado seis de enero alguien se había vuelto a introducir en su domicilio particular en busca de algo, como evidenciaban muebles abiertos y cajones revueltos. «No sé lo que buscaban, pero no lo encontraron, no hemos echado en falta nada», subrayaba Lozano en declaraciones a esta redacción.

Apenas había destrozos en el domicilio. Ni siquiera la puerta estaba forzada. Aunque el desorden era evidente. Lo extraño en esta ocasión es que no se llevaran nada de valor, por lo que todo hace sospechar que buscaban algo concreto que los asaltantes no encontraron. «Si son ladrones, lo lógico es pensar que roben algo», indicó.

En este sentido, el fiscal se muestra tranquilo en cuanto a su seguridad. «Yo lo que pienso es que no van a por mí, se supone que buscan algo», indicó tras el allanamiento del que se tuvo conocimiento a raíz de una información del periodista Tono Calleja en el diario digital nacional Infolibre.

Primer asalto en julio

Se trata, por tanto, del segundo asalto que sufre el fiscal a su domicilio. Lozano ya interpuso una denuncia por el robo de su ordenador personal a finales del pasado mes de julio. Según fuentes de la Fiscalía, aquél se produjo en su domicilio particular mientras él estaba fuera de Murcia. Debido a que los ladrones no se llevaron ningún otro objeto de valor, ni siquiera el otro ordenador que había en la casa, el hurto fue interpretado como «una amenaza» hacia el fiscal, un mensaje de que «es vulnerable y pueden acceder a él».

A este respecto, Juan Pablo Lozano añadió este martes que en el primer asalto, aparte del robo del ordenador, no hubo que lamentar la pérdida de ningún documento, ya que hay copia de todo en los departamentos de la fiscalía y de los propios juzgados de instrucción donde se lleva a cabo cada investigación de cada caso.



Trabaja en los casos de corrupción más importantes

Entre los casos que gestiona Juan Pablo Lozano destacan el Novo Carthago, en el que, entre otros, están imputados Rosario Valcárcel, hija del expresidente Ramón Luis Valcárcel, y su marido; Antonio Cerdá, exconsejero de Agricultura; Joaquín Bascuñana, exdelegado del Gobierno y el también exconsejero Francisco Marqués. También resalta el caso Umbra, que investiga la presunta trama de corrupción urbanística en la zona norte de Murcia, y sus piezas separadas. Miguel Ángel Cámara, el exalcalde de Murcia, y el exconcejal de Urbanismo Fernando Berberena son algunos de los investigados en el Umbra. El caso de los regantes de Molina de Segura, en el que está imputado en exalcalde de Molina de Segura; el caso Líber, que investiga una supuesta trama de corrupción en Librilla, o el más reciente caso del uso indebido de los fondos destinados a obras del AVE también están en su cartera.