SATSE denuncia al gerente del SMS por no controlar al exjefe de la UCI de la Arrixaca

El Sindicato de Enfermería SATSE ha denunciado a Francisco Agulló, gerente del Servicio Murciano de Salud, ante la Consejería de Sanidad por presunta prevaricación al no controlar las irregularidades laborales de Mariano Martínez Fresneda, exjefe del servicio de la UCI del hospital Virgen de la Arrixaca.

Según expone en su denuncia presentada a la consejera de Sanidad, Encarna Guillén, el director gerente del SMS sabe que Martínez Fresneda ejerce en la actualidad de Jefe de Guardia en el hospital. Según afirma SATSE se encuentra adscrito al servicio de UCI y no tiene enfermo alguno designado a su cargo.

El sindicato describe en su denuncia que «no hace guardias en su unidad por decisión de su jefe de servicio, al parecer, por no estar capacitado para realizar dichas guardias. Es decir, no sabemos a qué se dedica durante su jornada laboral».

En la descripción de hechos, el sindicato destaca que el denunciado amenazó hace tiempo al anterior gerente del hospital, José Vicente Albaladejo, y por tal motivo fue cesado de su cargo anterior como Jefe de Servicio.

SATSE-Murcia ya presentó una denuncia contra el médico en julio de 2013 ante el Gerente del SMS, José Antonio Alarcón, por irregularidades en las bombas de perfusión y sus sistemas. Entonces se solicitó la apertura de una investigación y una auditoría que aclarase el alto coste de los citados sistemas de perfusión.

Los representantes sindicales exigen al gerente del SMS, máxima autoridad de la institución, que vele por la legitimidad de las actuaciones de todos los gerentes a su cargo.

SATSE pone de manifiesto con la denuncia que Francisco Agulló no ha tomado medidas contra Martínez Fresneda por sus negligencias laborales y, por el contrario, «ataca sin justificación los turnos de enfermería dándole la razón a un exjefe de servicio que no tiene enfermos a su cargo, que no tiene horario laboral y que cobra unas guardias que presuntamente realiza sin tener capacidad legal para ello, al parecer, son ilegales».

«En todos los hospitales de la red del Sistema Nacional de Salud, un médico hospitalario asume la jefatura de la guardia representando al director gerente del hospital. En cambio, en la Arrixaca se nombra a un médico al margen de los que existen de guardia para asumir dicha función, incrementando el gasto e inventando un puesto de trabajo nuevo para adjudicárselo a Mariano Martínez Fresneda, que en teoría no puede realizar guardias», han finalizado.

"Las guardias están reguladas"

El Servicio Murciano de Salud (SMS) recuerda que los turnos de trabajo de los profesionales del sistema sanitario de la Región están regulados normativamente y cualquier modificación debe realizarse de acuerdo a la ley y a un procedimiento. «Las guardias médicas, por tanto, están perfectamente reguladas y sólo en caso de situaciones justificadas por necesidad asistencial o por motivos clínicos, se autorizaría su modificación por parte de la Dirección General de Asistencia Sanitaria del SMS», han explicado desde la Consejería de Sanidad, que han añadido que los turnos de trabajo de los profesionales sanitarios dependen de la organización asistencial de cada Área de Salud y se organizan en función de su cartera de servicios, «siempre con el objetivo de ofrecer un óptimo servicio asistencial a los pacientes».