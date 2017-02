Hay veces que la vida se apodera de nuestro mejor momento y nos empuja a ras del suelo. Y en ese preciso instante es cuando eliges si quedarte pequeño y dejar escapar los sueños o darle una patada de rabia a la vida hasta desarmarla y volver a poner cada pieza en su sitio.

Laura Carmona y Marian Guillén optaron por la locura de escribir un libro para cambiar la vida de quienes lo lean y tratar el lado bueno de las cosas. Así, basándose en sus experiencias personales –perder una casa y padecer el cáncer de una hija-, estas murcianas publican Locas por vivir, una obra que trata sobre los combustibles básicos de la vida –medioambiente, alimentación, deporte, psicología, motivación y superación personal y amor- de la mano de expertos de reconocido prestigio regional, nacional e internacional.

´No nos llames dolores, llámanos locas´ reza la presentación de su libro. «Estamos ´cansaícas´ de sufrir y por eso lo que ha pasado lo dejamos a un lado y ahora lo que queremos es estar locas por vivir», destaca Carmona. Una publicación que habla de estar bien porque –como señala Guillén- «los dolores sobran».

Las autoras hilan los temas de expertos con los suyos personales, con los cambios que ellas mismas experimentaron a través de sus circunstancias y la manera de gestionar conflictos, los suyos, pero que pueden ser los de cualquiera. «Mucha gente dice ´tengo un problema y yo no lo elijo´, pero no. Probablemente no elijas los más importantes que te pasan, pero sí decides cómo afrontar esas dificultades y qué vida quieres tener. En mi caso, yo no era capaz de estar bien, pero no lo era porque yo decidí no estarlo», destaca Laura Carmona. Y llegado ese momento –como señala Marian Guillén- «hay que pasarlo, hay que sufrirlo y te tienes que rodear de las herramientas que te ayuden a salir». Y es que «hay gente que se queda instalada de por vida en la desgracia, en la penuria y en los miedos, y eso es precisamente lo que nosotras tratamos de hacer, alejarnos de eso».

Y esta ´locura´ nació en un estudio de radio, donde las murcianas dirigían un espacio sobre cáncer en el que entrevistaban a profesionales en cada temática de la que tratan. «El libro contiene una selección de algunas de las entrevistas a expertos que creemos que pueden ayudar a la gente, como nos ayudó a nosotras», explica Carmona, para quien además el tema de la radio tiene una connotación añadida: «En el libro se habla mucho de las luces y mi primera luz fue sentarme ese día ahí y recuperar parte de mi vida». Habla además de que esta obra ha sido para ella «una segunda oportunidad» y es que –asegura- sentarse en la radio ha sido recuperar una de sus pasiones, un medio en el que ha trabajado como periodista durante años. «Nosotras recalcamos que el primer paso de algo es el primero de algo fundamental para seguir andando o para quedarte parada, pero muy importante para decidir. Y para mí fue ese. La radio ha sido un medio de compañía siempre y para ayudar a la gente era la manera más bonita de hacerlo», asegura.

Para Marian la radio fue un descubrimiento, un reto que le enganchó desde el minuto cero. «Cuando mi hija enfermó, tuve que buscar mucho sobre alimentación y médicos y cuando vi la posibilidad de poder transmitir eso a través de este medio, que la gente que estaba pasando por ese proceso pudiera ser esa ´ramica´ donde agarrarse y poder tirar, a mí eso me hizo votar».

Pero más que un libro, explica Marian Guillén, Locas por vivir «es una filosofía de vida en la que hemos querido transmitir que no somos referentes de nada, sino personas con los pies en la tierra». La autora destaca además la solidaridad y la amistad como dos aspectos importantes del libro: «la radio fue una auténtica terapia para nosotras, donde fuimos un apoyo una para la otra, donde logramos ir creciendo con nuestra tragedia particular».

Para ambas este libro ha sido además una manera de desnudarse, de contar sus problemas a todo el mundo –la enfermedad de su hija, en el caso de Marian, y la pérdida de una casa para Laura. «Mi tema es el típico que se esconde y hay muchas personas pasándolo mal por problemas similares. Así que mi verdadera locura ha sido este torbellino que estoy sintiendo después de abrir mi corazón ante tanta gente».

Marian habla de esta obra como «una reconciliación», una manera de abrir su vida, pero sobre todo «ilusión». «Yo le tengo mucho respeto al uso de la enfermedad para causar pena, porque yo no quiero transmitir eso. Yo quiero transmitir optimismo y un respeto enorme a las madres que lo están sufriendo», explica. Locas por vivir, de Círculo Rojo Editorial, es también un libro de cambios. Sus autoras trasladan al papel sus sentimientos en la medida y en la manera en que los están viviendo. Durante ese proceso las protagonistas modifican aspectos de su entorno –como mudarse de casa, cambiar la alimentación o hacer deporte- y transforman su manera de ver la vida. Marian asegura que ha vuelto a confiar en ella y a sentirse única y Laura confiesa tener ganas de salir, de hablar con la gente y de reírse. Y al final de este camino, estas ´locas´ optan por subirse en sus tacones más altos. «Vamos a necesitar muchos momentos de nuestra vida de ir descalzas o de necesitar zapatillas, pero los tacones los vamos a seguir teniendo guardados para cuando hagan falta», destaca Laura. «Nosotras ya somos de tacón, y de ahí no nos baja nadie», concluyen.

Entrevistas a expertos

El libro recoge algunas de las entrevistas que las autoras realizaron durante el programa de radio. Estos son: Juan Antonio Ortega, director de la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia; Odile Fernández, doctora y superviviente de cáncer; Cristrina Mitre, periodista y autora de Mujeres que corren; Francisco Toledo, doctor del Hospital Virgen de la Arrixaca; Javier Iriondo, autor de Dónde tus sueños te lleven; Rafael Santandreu, psicólogo y autor de Las gafas de la felicidad, y Enhamed Enhamed, nadador paralímpico.