Dejan UGT Jesús Cámara y la cúpula de la Federación Agroalimentaria

El dirigente de UGT Jesús Cámara, que ha sido secretario general de la Federación Agroalimentaria durante los últimos 17 años, ha abandonado el sindicato junto con la mayor parte de la cúpula de la organización, que llegó a ser una de las más potentes. Cámara y su equipo no descartan la creación de un nuevo sindicato, tras la ruptura provocada por las tensiones que ha originado la fusión con las federaciones de contrucción, metalurgia e industria. Asegura que mantiene «proyectos e ilusión», pero ante las circunstancias que ha vivido «en el sindicato en el que he estado tanto tiempo, he decidido bajarme de este tren».

Junto a él se han marchado unas doce o trece personas del equipo de dirección, «incluidos los abogados». La escisión se debe, según han informado fuentes de la organización, a las discrepancias que ha suscitado la integración financiera de las tres grandes federaciones que faltaban por fusionarse.

Jesús Cámara no ha dado detalles sobre las causas de la ruptura, pero admite que la federación que él dirige ha llegado al proceso de integración en buena situación financiera, mientras que no ocurre lo mismo en alguna otra organización a la que debía unirse. «Nosotros teníamos las cuentas saneadas», indicó, dando a entender que hay otras federaciones con una situación economíca más complicada debido a sus deudas.

El que fue secretario general de la Federación Agroalimentaria desde 1999 considera que su etapa en UGT ya «no tenía recorrido», pero cree que está en condiciones de seguir realizando la labor que ha desempeñado hasta ahora.

«Cuando llevas mucho tiempo en un sitio piensas que puedes hacer más o que puedes hacerlo de otra manera», declaró.

El sindicato UGT, mayoritario en la Región, ha vivido en los últimos años un intenso proceso de adelgazamiento, destinado a reducir al máximo su estructura y los costes de mantenimiento de la organización. Además de prescindir de gran parte de su plantilla, ha concentrado todo el aparato de la organización en tres grandes federaciones, la de Administración pública, que ha integrado a los funcionarios y a los profesores de la antigua FETE; la de servicios públicos, constituida por el transporte, comercio y hostelería, banca y otras actividades del sector privado; y la de industria, que debía aglutinar al sector agroalimentario con la metalurgia y la construcción.

Las dos primeras fusiones se consumaron a lo largo de los últimos dos años, pero la de última de ellas ha resultado más conflictiva y ha acabado provocando una escisión que podría dar lugar a la creación de un nuevo sindicato.

Jesús Cámara reconoce que está contactando con los delegados sindicales para tantear las posibilidades de apoyo que encontraría una organización de nuevo cuño. «Ellos tendrían que decidir si quieren ser representados por nosotros o por UGT», apuntó.

Su mayor capacidad de movilización estaba en la industria conservera, que en los últimos años también se ha visto castigada por la crisis, y en los almacenes de manipulado de frutas y hortalizas.

Tras el fallecimiento del anterior secretario general de UGT en la Región, Antonio López Baños, Cámara llegó a enfrentarse en 2009 al actual líder del sindicato, Antonio Jiménez, en el congreso celebrado para elegir sustituto, lo que tensó las relaciones dentro de la organización regional.

La gestión de Jesús Cámara se vio cuestionada además cuando la empresa Cofrusa compró el grupo Halcón Foods, que tenía fábricas en Campos del Río, Bullas y Calasparra, pero arrastraba una crisis que ponía en peligro su supervivencia. La nueva propietaria planteó unas duras condiciones laborales y salariales para reabrir las factorías que había adquirido con un aval del Info, que fueron rechazadas por una parte de la plantilla y provocaron la división de los trabajadores.